Instagram sigue añadiendo nuevas funciones a su aplicación para dispositivos móviles. Una de las últimas características, la cual llega con la nueva versión de la app disponible en Android e iOS, está relacionada con las populares historias.

De ahora en más, y al parecer por un corto periodo de tiempo, los usuarios pueden darle “Me Gusta” a las Stories. El funcionamiento de esta nueva característica es prácticamente igual a la que podemos encontrar en las publicaciones normales de Instagram.

Los “Me Gusta” llegan a las Stories de Instagram, ¿ya probaste esta nueva característica?

Reaccionar a las historias de Instagram de otras personas siempre ha sido un tanto “limitado”, pues no existía ningún botón que permita demostrar si nos gustó o no una historia.

Con la adición de un pequeño corazón en la parte inferior derecha de las historias, cualquier usuario tendrá la posibilidad de reaccionar con un “Me gusta”, reacción que solo podrá ser vista por la persona que ha publicado la historia en cuestión.

Eso sí, esta funcionalidad está a prueba, ¿qué quiere decir esto? Que Instagram está recolectando datos para saber si la misma es útil o no. En el caso de que esta nueva característica sea utilizada por los usuarios, la red social la activará de forma oficial en todo el mundo.

¿No puedes darle “Me Gusta” a las historias de Instagram?

Si esta función no aparece en tu cuenta de Instagram, no desesperes, lo más probable es que la misma aún no haya sido activada en tu país. Al tratarse de una herramienta que está en fase de pruebas, la red social la “activará” de forma progresiva.

Por último, pero no por eso menos importante, si deseas probar esta nueva característica antes que nadie, tendrás que descargar Instagram Beta. Dicha versión de la red social te permitirá acceder a nuevas funciones.