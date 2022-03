Existen múltiples aplicaciones de código libre para Android y LibreTube es una de ellas. De hecho, LibreTube es una app de código abierto que te permite ver el contenido de YouTube y que ha ganado popularidad recientemente.

Toma en cuenta que, en parte, la popularidad de LibreTube se debe a que YouTube Vanced desaparecerá. Además, así como LibreTube ha ganado popularidad por el cierre de YouTube Vanced, también existen otras alternativas a Vanced que están llamando la atención de múltiples personas.

LibreTube, un YouTube de código abierto

A pesar de la popularidad que han ganado plataformas como Twitch o incluso Vimeo, YouTube sigue siendo la app más utilizada para ver vídeos. Toma en cuenta que YouTube tiene múltiples funciones interesantes e incluso esta plataforma podría dar el salto al mundo de los NFT.

De cualquier forma, YouTube también tiene algunos aspectos negativos y es posible que prefieras ver su contenido, pero usando otra app para ello. Entonces, si no quieres usar la aplicación de YouTube, es posible que LibreTube sea la app que debas usar para reemplazarla.

Toma en cuenta que LibreTube es una app de código libre que tiene múltiples funciones interesantes. De hecho, con LibreTube no solo puedes ver el contenido de YouTube, sino que también puedes acceder a los perfiles y a los canales de los creadores de contenido, además de poder suscribirte a ellos.

Asimismo, en LibreTube puedes ver los vídeos que están en tendencia, buscar los vídeos de tu preferencia y usar subtítulos cuando reproduces un vídeo. Con esta app también podrás reproducir vídeos en segundo plano, descargar vídeos y usar otras funciones de YouTube Premium de forma gratuita. Además, como LibreTube es de código libre, esta es una aplicación que te permite tener más privacidad que la que tienes al usar la app oficial de YouTube.

También debes considerar que esta app tiene algunos aspectos negativos. Por ejemplo, con LibreTube no puedes crear listas de reproducción, filtrar tus búsquedas, ni escribir comentarios en los vídeos de otras personas. Por otro lado, la interfaz de esta app no es la más atractiva, sin embargo, sí es funcional. Toma en cuenta que LibreTube no está disponible en Google Play, así que si quieres descargar esta app debes acceder a su repositorio de GitHub.