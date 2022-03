No hay duda de que YouTube Vanced era una de las mejores alternativas a YouTube. Y sí, YouTube Vanced ya no es una de las mejores alternativas a la app de vídeo porque esta app que te permite usar YouTube Premium gratis, desaparecerá.

Toma en cuenta que, entre otras cosas, YouTube Vanced te permite disfrutar de todos los beneficios de YouTube Premium y sin tener que pagar. De hecho, esto es todo lo que te permite hacer YouTube Vanced. Ahora, ya que YouTube Vanced va a desaparecer, es importante que conozcas cuáles son las mejores alternativas a esta app y aquí te las enseñaremos.

NewPipe: una de las alternativas a YouTube Vanced más interesantes

NewPipe es una alternativa a YouTube Vanced con múltiples funciones interesantes. Además, con NewPipe incluso puedes descargar vídeos de YouTube en Android TV. Toma en cuenta que NewPipe no es una app que puedas descargar desde Google Play. De hecho, para descargar NewPipe debes hacerlo desde su sitio web.

Esta app es bastante ligera y te permite reproducir vídeos de YouTube en segundo plano. Por otro lado, NewPipe no necesita los servicios de Google para funcionar, por lo que puedes usarla en cualquier dispositivo móvil.

Web de descarga| NewPipe

BG Player: la alternativa a YouTube Vanced que está en Google Play

BG Player es una app interesante porque está disponible en Google Play, sin embargo, es difícil saber si Google ya le está haciendo seguimiento a esta app. Lo que diferencia a BG Player de otras apps similares es que esta se enfoca en el contenido musical. De cualquier forma, en BG Player también puedes ver vídeos.

Toma en cuenta que esta app te permite reproducir los vídeos en segundo plano e incluso en ventanas flotantes para que puedas hacer otras cosas mientras reproduces vídeos. Además, esta app organiza el contenido en géneros musicales.

YouTube Go: una app oficial de YouTube

YouTube Go es una versión más ligera de YouTube y que consume menos recursos en tu móvil. Además, esta app te permite descargar vídeos en tu móvil para que puedas verlos después. Asimismo, YouTube Go es una app ideal para ti si quieres ver vídeos, pero tu conexión a Internet es lenta. Ahora, si todavía no estás convencido de usar esta app, debes conocer las 6 razones para usar YouTube Go.

Sin duda, YouTube Vanced es una app bastante completa, sin embargo, las aplicaciones que hoy te enseñamos también resultan bastante interesantes.