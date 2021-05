En algún momento el almacenamiento de tu móvil se llenará y liberarlo de forma manual es demasiado trabajo. Además, aunque existen aplicaciones que hacen ese trabajo por ti, muchas de ellas no sirven. Por eso hemos hecho este artículo con 5 aplicaciones que sí funcionan para que liberes espacio en tu móvil Android.

Google Files: una app para liberar espacio en Android

Google Files es una app para gestionar archivos que tiene una interfaz similar a las apps que te prometen liberar el espacio de tu móvil. Pero en este caso no tendrás publicidad y el almacenamiento de tu dispositivo sí será limpiado.

En esta aplicación podrás eliminar esas fotos y vídeos que seguramente no usarás de nuevo. Además te indica cuáles son los archivos más pesados de tu móvil y cuáles son las apps que menos utilizas. De esta forma tienes una idea de por dónde comenzar la limpieza del almacenamiento de tu dispositivo. Esta plataforma también tiene una carpeta privada, aprende aquí a configurar la Carpeta segura de Google Files.

Una opción que lleva varios años liberando espacio en ordenadores y móviles: CCleaner

Esta aplicación fue muy famosa en su versión para ordenadores y a pesar de que su versión móvil no ha llegado a tener la misma popularidad, sí tiene algunas funciones interesantes.

CCleaner te permite borrar el caché de tu móvil, algunos archivos que ya no sirven, analizar las fotos o vídeos que se ven mal, ver las aplicaciones que no usas, etc. Por otro lado, si no quieres borrar los archivos también tiene una función para comprimirlos.

Si tienes muchos vídeos que no quieres eliminar usa Panda Video Compressor

Los vídeos ocupan bastante almacenamiento en comparación con otros tipos de formatos de contenidos, quizás tienes archivos de este tipo que no quieres eliminar pero que tampoco necesitas mantener intactos. En ese caso Panda Video Compressor te ayudará porque con esta app podrás comprimir esos vídeos para que reduzcan su peso.

En esta aplicación puedes elegir la calidad de compresión que quieres, incluso si lo deseas puedes sustituir el vídeo original por el comprimido.

Borra los archivos de WhatsApp para liberar espacio en tu móvil

WhatsApp no es una app que limpie el almacenamiento de tu dispositivo. Sin embargo si no eliminas los archivos que te envían a través de la plataforma estos pueden ocupar bastante espacio en tu móvil. Si te interesa tenemos un artículo en el que te explicamos cómo puedes cambiar el almacenamiento predeterminado de WhatsApp.

Elimina desde Google Play las apps que no usas

Esta app tampoco está enfocada en hacer limpiezas en tu móvil, pero a través de ella puedes gestionar las aplicaciones que tienes en tu dispositivo. Además, desde Google Play tienes la opción de ver cuánto pesan las apps y desinstalarlas.

Para ver las aplicaciones que están instaladas en tu móvil y cuánto espacio ocupan en el almacenamiento del mismo debes seguir estos pasos:

Selecciona “Mis aplicaciones y juegos” dentro de Google Play. Marca “Instaladas”. Pulsa la opción “Almacenamiento”.

Una vez en esta sección, la app te indica cuánto tiempo llevas sin abrir las aplicaciones. Esto es útil porque te da una idea de cuáles apps puedes eliminar. La ventaja de hacer la limpieza directamente desde Google Play es que mantienes tu privacidad porque no necesitas darle permiso a otras apps para que hagan modificaciones en tu móvil.

Estas aplicaciones son las mejores para que logres tener más espacio disponible en tu móvil. Igualmente te recomendamos que sigas estos consejos para liberar espacio de almacenamiento en tu dispositivo Android para que tus resultados sean aún mejores.