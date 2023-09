Jojoy es seguro Analizamos esta tienda de MODs para Android

Si te interesa saber más sobre Jojoy, cómo funciona y principalmente si es segura o no, no dejes de leer este artículo. Por otro lado, si te interesa conocer otras tiendas de apps, te recomendamos que visites nuestro artículo sobre F-Droid y APK Mirror, estas son otras dos tiendas, cada una con sus propias ventajas y funciones especiales.

¿Qué es Jojoy y qué tiene de especial?

En pocas palabras, Jojoy es un repositorio de APK en el cual puedes conseguir una gran cantidad de MODs, es decir, versiones modificadas de apps ya existentes, listas para ser descargadas e instaladas. Esto es muy útil, ya que te ahorra tiempo y esfuerzo a la hora de localizar e instalar los MODs que deseas descargar.

Para explicarte mejor la utilidad de Jojoy, permítenos usar un ejemplo: digamos que eres un fanático de Stumble Guys y quieres un traje mítico en el juego, pero no quieres pagar por él. Entonces vas a Jojoy, localizas el MOD de Stumble Guys con dinero infinito, lo descargas, lo instalas y listo. Ahora tienes una cantidad ilimitada de dinero en el juego y todos los trajes están desbloqueados.

De igual forma te permite descargar aplicaciones de pago, completamente gratis, con todas sus funciones como YouTube Premium o Spotify Premium. Podemos decir que Jojoy funciona de la misma manera que HappyMod. Ahora, algunos usuarios opinan que HappyMod es mejor, otros se inclinan por Jojoy, es un tema muy subjetivo y no es algo que vayamos a tratar en este artículo, dejamos eso a tu criterio.

¿Cómo descargar Jojoy en tu móvil Android?

El proceso para descargar Jojoy es muy sencillo, si alguna vez has instalado un APK en tu móvil, no deberías tener problemas para poder hacerte con esta tienda de MODs. Sin embargo, si esta es tu primera vez lidiando con un APK, no te preocupes, lo único que tienes que hacer es seguir los pasos que te dejamos a continuación:

Ingresa en la página oficial de Jojoy , usando el siguiente enlace.

, usando el siguiente enlace. Presiona en el botón que dice Descargar el APK de Jojoy .

. Esto te llevará a una nueva página, presiona en Descargar de todos modos en la ventana emergente que aparecerá.

en la ventana emergente que aparecerá. Una vez descargada, presiona en el APK para comenzar la instalación.

Es probable que en el proceso surjan varios avisos sobre los peligros de instalar apps de este tipo. Pero no te preocupes, ya nos encargaremos de hablar sobre si Jojoy es segura o no.

Entonces, ¿es seguro descargar y usar Jojoy?

Este es un tema bastante sensible y del cual no se puede estar completamente seguro. Por un lado, la app insiste que cada APK que es subido a su plataforma es revisado personalmente por los miembros del equipo de seguridad de Jojoy, sin embargo, es lógico que una app diga cosas como esta, para quedar bien. Por otro lado, los expertos siempre invitan a no contar en exceso con este tipo de plataformas, ya que pueden llegar a ser riesgosas a la larga.

Sin mencionar que un par de usuarios en blogs de seguridad de Reddit comentan que Jojoy, cuenta con una inmensa cantidad de trackers diseñados para obtener más información de la que la app necesita. El lado positivo es que al realizar un escaneo del APK con VirusTotal, la plataforma no consiguió ninguna clase de software malicioso. Sin embargo, al analizar el URL de descarga, si se encontró una posible amenaza, así que nuestro consejo es asegurarse de descargar el APK correcto.

Después de descargar y probar el APK, pudimos comprobar que Jojoy funciona bien y cuenta con una interfaz atractiva y con un montón de funciones como la sección de Descubrir, la de Juegos en línea y el Espacio Jojoy. Sin embargo, queremos compartirte algunos consejos para que siempre estés a salvo en plataformas como esta:

Asegúrate de analizar con VirusTotal todos los APK que descargues desde Jojoy .

. Fíjate en los comentarios para saber si un APK es seguro, usualmente los APK maliciosos tienen un montón de reseñas negativas.

para saber si un APK es seguro, usualmente los APK maliciosos tienen un montón de reseñas negativas. Si no tiene comentarios, fíjate en las puntuaciones , es muy probable que los APK con mejores puntuaciones sean más seguros que los que tienen una puntuación baja.

, es muy probable que los APK con mejores puntuaciones sean más seguros que los que tienen una puntuación baja. Utiliza un antivirus de vez en cuando para asegurarte de que todo está bien, ya sea el antivirus que viene en tu móvil o alguno que hayas descargado.

que viene en tu móvil o alguno que hayas descargado. Rootea tu móvil y descarga una app como App Manager para desactivar cualquier tracker malicioso que quiera obtener información sensible de tu móvil.

¿Cómo descargar un MOD con Jojoy?

Ahora vamos con un poco más sobre cómo utilizar Jojoy, una vez que ya lo has descargado en tu dispositivo móvil. Para descargar cualquier MOD con Jojoy, sigue los pasos que te dejamos a continuación:

Ingresa en la app de Jojoy .

. Busca la app o el juego que quieres navegando por la tienda o utilizando el buscador.

navegando por la tienda o utilizando el buscador. Una vez localizada, ingresa en la sección de la app y ve hasta donde dice Mods . Es probable que haya más de un MOD para una misma app, así que selecciona el que te parezca mejor y luego presiona en Download .

. Es probable que haya más de un MOD para una misma app, así que selecciona el que te parezca mejor y luego . Probablemente, tengas que ver un par de publicidades para poder descargar el MOD , pero una vez que estas terminen, el APK empezará a descargarse.

, pero una vez que estas terminen, el APK empezará a descargarse. Cuando esté listo, solo tienes que presionar Abrir y listo.

En nuestro caso, seleccionamos la app de Stumble Guys y al abrirlo venía con una ventana flotante que nos dejaba modificar opciones como el nivel de nuestro jugador, la cantidad de dinero en la app y la opción de tener todos los trajes disponibles. Al poner todo al máximo y activar las opciones, nos encontramos con que teníamos todo desbloqueado en la tienda.

En conclusión, Jojoy es una app con muchas ventajas, en especial para los amantes de los juegos de móviles. Y a pesar de que no conseguimos ningún malware dentro de la app, no quita el hecho de que estas tiendas siempre representan un riesgo, así que te recomendamos usarlas con cautela y no abusar de ellas.

Eso ha sido todo por ahora con nuestro artículo sobre Jojoy, la tienda de MODs para Android. Esperamos haber aclarado todas tus dudas y si aún queda alguna pregunta sin responder, déjala en la sección de comentarios para que podamos ayudarte con lo que quieres saber.