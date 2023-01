Si eres fan de los dramas asiáticos, sabrás que existen una gran cantidad de series muy prometedoras que te mantienen enganchado hasta el último capítulo, como por ejemplo Alice in borderlands, la serie japonesa que ya es un éxito mundial. Ya en España se han hecho muy famosas las producciones asiáticas y una de las mejores apps que hay para ver esta clase de contenido completamente gratis se llama iQiyi o «el Netflix chino», que es como algunas personas han empezado a llamar esta app.

Es impresionante el amplio catálogo que posee esta app, no solo series, dramas, películas y shows asiáticos, también posee títulos occidentales clásicos, series para niños, comedias y mucho más. Pero sin duda lo más impresionante es el hecho de que puedes ver todo este contenido completamente gratis y aquí te enseñamos cómo hacerlo.

¿Qué es exactamente iQiyi?

Durante el año 2010, Baidu, la empresa que desarrolló un motor de búsqueda muy similar a Google con base en Pekín, diseñado específicamente para el público chino, lanzó al mercado una plataforma de streaming llamada iQiyi. Aunque llevaba años en activo, no fue hasta el 2018 que alcanzó su mayor pico de popularidad y actualmente cuenta con más de 500 millones de usuarios.

Si eres un aficionado de los dramas asiáticos, iQiyi es el lugar ideal para ti, ya que aquí podrás encontrar una gran cantidad de películas y series dramáticas de todas partes del continente asiático. Doramas de Corea del sur, China, Tailandia y muchos sitios más, en un solo sitio, completamente gratis y legal.

¿Qué tipo de contenido puedo encontrar en iQiyi?

El mayor representante de iQiyi son sus series dramáticas de todas partes de Asia, como por ejemplo las populares series dramáticas Flight to you, Canción de la luna y Romance with blind master. Pero eso no es todo, también podemos encontrar muchísimos ejemplos de las series BL o Boys Love, las cuales son muy populares, por ejemplo, Kinn Porsche, Blueming y The director who buys me dinner.

Aparte de este género también encontramos series anime de diferentes partes del continente asiático, con un enfoque especial en las series Donghua, es decir, animación estilo anime proveniente de la República de China. Estos últimos han cobrado una gran popularidad en los últimos años gracias a su excelente calidad de producción y sus muy buenas historias.

Pero claro, no todo se trata del contenido asiático, que la verdad tiene mucho que ofrecer. Además, podemos encontrar una amplia selección de clásicos del mundo occidental, películas como Pánico nuclear, ¡Olvídate de mí! y El plan perfecto, todos estos en su idioma original, subtitulados y con doblaje a español.

Por último, podemos agregar que la plataforma cuenta con títulos de comedia como Os los declaro marido y marido, series para niños como Escuadrón de ciervos y títulos de acción como El espía que me plantó. Sin mencionar la enorme y variada cantidad de espectáculos de comida, entrevistas, shows de talentos y realitys con los que cuenta iQiyi.

¿Cómo ver iQiyi completamente gratis?

La mejor parte de esta plataforma es que cuenta con un plan que te permite disfrutar de la gran mayoría del contenido sin tener que pagar ni un euro. Las únicas desventajas de este plan son que incluye publicidad y que la resolución máxima es 720p. De vez en cuando te mostrará uno que otro comercial, lo cual es cierto, es algo molesto, pero hay que recordar que es gratis a diferencia de planes con publicidad como el de Netflix, por el cual aún tienes que pagar.

Puedes visitar la app que está disponible para Android y para iOS para empezar a disfrutar del contenido de iQiyi o puedes ingresar directamente a la plataforma de iq.com. Si quieres probar la plataforma en toda su extensión sin tener que pagar y sin tener que ver publicidad, te recordamos que iQiyi ofrece dos planes de suscripción con 1 mes de prueba libre de cargos, solo recuerda cancelar la suscripción antes de tener que pagar.

Los dos planes de suscripción de iQiyi son la suscripción estándar que cuenta con un valor de 6 euros al mes y ofrece todo el contenido de la plataforma en calidad 1080p, en un máximo de 2 pantallas y la posibilidad de descargar contenido para verlo offline. La suscripción premium ofrece básicamente lo mismo, pero eleva la cantidad de pantallas hasta 4 simultáneamente y tiene un coste de 9 euros al mes.

Eso es todo por ahora en nuestro artículo sobre iQiyi: la app china para ver pelis y series gratis, legal y en español. Esperamos que lo hayas disfrutado y que pronto puedas empezar a disfrutar de tus series dramáticas favoritas en iQiyi, recuerda que si tienes alguna duda puedes dejarla en la sección de comentarios.