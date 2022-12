Netflix lo ha vuelto a hacer. La plataforma de streaming está replicando el rotundo éxito que supuso El juego del calamar en 2021 con otra serie asiática. Así es, en su primera semana de lanzamiento, la segunda temporada de Alice in Borderland ha logrado convertirla en la serie japonesa más vista de la plataforma. De hecho, ahora es uno de los estrenos asiáticos más exitosos de la plataforma, superando a Squid Game.

Con sus dos temporadas, Alice in Borderland supera a El juego del calamar en su primera semana de estreno

Netflix ha revelado que a tan solo 4 días del estreno de la segunda temporada de Alice in Borderland, la serie ya logró convertirse en el título japonés más visto en su plataforma. Con más de 61,2 millones de horas de visualización en su primera semana de estreno, la serie ya se posiciona en lo más alto del top 10 de series más vistas en 90 países, incluidos España, Japón, EE. UU., Canadá, Hong Kong, Francia, Brasil, entre otros.

Además, sumando las cifras del estreno de la primera temporada, Alice in Borderland reúne en total más de 80 millones de visualizaciones en todo el mundo, superando así a Squid Game en su primera semana de lanzamiento. Ahora bien, hay que recordar que la segunda temporada de El juego del calamar ya está en camino, que probablemente la convertirá en una de las series más vista en su primera semana de estreno de la historia.

¿De qué va Alice in Borderland?

¿Aún no has visto ninguna temporada de Alice in Borderland? Pues te contamos que es una serie parecida a El juego del calamar de 16 episodios (8 por temporada), en la que seguiremos la historia de Arisu, un joven apático obsesionado con los videojuegos.

Un día, él y dos de sus amigos se encuentran atrapados en Borderland, una versión virtual y distópica de Tokio en la que deberán participar en una serie de juegos mortales para intentar sobrevivir y así volver al mundo real. Además, en este viaje conocerá a Usagi, una chica que lo ayudará a investigar el misterio detrás de Borderland.

Y tú… ¿A qué esperas para ver todos los episodios de Alice in Borderland?