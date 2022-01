WhatsApp es la app de mensajería más usada a nivel mundial, pero no es la más completa de todas. Si la comparamos con rivales como Telegram, carece de muchas funciones que a la gente le gustaría tener. Es por eso que los mods de WhatsApp cada día son más frecuentes y populares entre los usuarios.

¿No sabes qué es un mod? Básicamente, es una versión modificada y no oficial de WhatsApp que tiene funciones que la app original no ofrece. Por ejemplo, un mod puede permitirte poner un tema personalizado a tu WhatsApp, eliminar los límites de envío de archivos, evitar que alguien sepa que has visto su mensaje o estado, etc.

Algunos de los mods más populares de WhatsApp son WhatsApp Plus, NOWhatsApp, MBWhatsApp, NSWhatsApp 3D y FMWhatsApp. Otro que se ha vuelto muy famoso en el último tiempo es Fouad WhatsApp por ser uno de los más atrevidos. Aquí te contamos todo lo que tienes que saber sobre este mod y cómo descargar su última versión.

¿Qué es Fouad WhatsApp y qué mejoras tiene?

Fouad WhatsApp es una versión modificada de WhatsApp con más funciones y opciones, así como con una interfaz retocada que separa los grupos de las conversaciones normales. Te permite hacer muchísimas cosas que en la app original no es posible. ¿Cómo cuáles? Estas son sus características más destacadas:

Usar temas personalizados para toda la aplicación.

Cambiar el color, el fondo, la barra de estado, la barra de notificación, etc.

Enviar imágenes de alta resolución de hasta 50 MB (no se reduce la calidad de la foto).

Adjuntar en un chat hasta 90 imágenes de golpe.

Crear estados de más de 250 caracteres.

Enviar vídeos de hasta 700 MB.

Utilizar dos cuentas de WhatsApp en un mismo móvil.

Hacer vídeos para el estado de hasta 30 minutos sin cortar.

Modificar el tipo de fuente de WhatsApp.

No actualizar la fecha de la «Última vez» que te conectaste.

Reenviar mensajes sin la etiqueta «Reenviado».

Evitar que la gente sepa que has visto sus estados.

Ver estados eliminados.

Descargar los estados de tus contactos.

Mostrar el check azul solo después de responder el mensaje.

Ocultar las notificaciones «Grabando audio» y «Escribiendo».

Controlar los checks de «recibido», «leído» y «visto» como quieras.

Impedir que otras personas borren tus mensajes.

Bloquear WhatsApp con huella dactilar, PIN o patrón.

Más emojis.

Más widgets con opciones de privacidad avanzadas.

Por cierto, esta aplicación es completamente gratuita, así que ni se te ocurra pagar por ella.

¿Dónde descargar Fouad WhatsApp para Android?

Al ser una versión de WhatsApp que no ha sido aprobada por los desarrolladores originales, no encontrarás Fouad WhatsApp en Google Play Store ni en ninguna otra tienda de apps legales. Solo está disponible en algunos repositorios de mods para Android en Internet. Sin embargo, te recomendamos que únicamente lo descargues desde su sitio web oficial (FMMods) para evitar que te cuelen un virus en otras páginas poco conocidas.

Descargar | APK de Fouad WhatsApp

Una vez que descargues su última versión, instálala como lo harías con cualquier APK. ¿No sabes cómo hacerlo? Entonces sigue este tutorial para instalar un archivo APK en Android. Eso sí, antes de llevar a cabo este procedimiento, desinstala la app original de WhatsApp (que seguramente tienes en tu móvil) para que no falle la instalación.

¿Es seguro utilizar Fouad WhatsApp?

Ningún mod no oficial de una aplicación es seguro por varias razones. La primera de ellas es que la app original (WhatsApp en este caso) te puede banear por usar su servicio de mensajería con una versión que no aprobaron. De hecho, hace poco WhatsApp estaba suspendiendo cuentas por usar estos MODs.

Por otro lado, no sabemos exactamente de dónde ha surgido este mod ni quién está detrás de él. Es raro que alguien se tome el tiempo de crear un mod tan completo como Foud WhatsApp y no pida absolutamente nada a cambio. Aunque no podemos confirmártelo a ciencia cierta, es posible que este tipo de mods se usen para recopilar datos de los usuarios.

Si realmente quieres que tus conversaciones de WhatsApp sean 100 % privadas, sinceramente no te recomendamos usar ningún mod. Incluso, no deberías usar WhatsApp pues comparte tus datos con Facebook e Instagram. No obstante, si para ti es más importante tener muchas funciones y controlar todo en WhatsApp, no dejes de probar Fouad WhatsApp que es una pasada.