Existen múltiples servicios gratuitos de streaming como Mi TV+. Sin embargo, no existe una plataforma para ver fútbol de forma gratuita, o por lo menos no existía porque ahora la FIFA ha lanzado FIFA+, su propio servicio de streaming para ver fútbol.

Toma en cuenta que ya no podrás ver el fútbol pirata, a no ser que utilices una VPN. Además, las CCCAM fallan cada vez que hay fútbol. Entonces, FIFA+ podría ser una opción interesante para que veas fútbol sin tener que pagar, pero, ¿cómo es este servicio de streaming?

La FIFA o Fédération Internationale de Football Association, por sus siglas en francés, ha anunciado que lanzó una plataforma gratuita en la que los fanáticos del fútbol podrán ver partidos de todo el mundo. Además, FIFA+ ofrecerá estadísticas, contenidos originales y más de 40000 partidos de 100 federaciones.

En FIFA+ podrás ver contenido sobre las competiciones de fútbol y producciones originales sobre algunos futbolistas como Romelu Lukaku, Ronaldo Nazário, Ronaldinho, etc. En FIFA+ incluso podrás ver todos los partidos de todas de las copas mundiales masculinas y femeninas que se han grabado.

𝗪𝗮𝘁𝗰𝗵 . 𝗦𝘁𝗿𝗲𝗮𝗺 . 𝗙𝗿𝗲𝗲

Introducing #FIFAPlus: your new home for football ✨ pic.twitter.com/xzhHLFD3cj

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 12, 2022