Ningún sistema operativo es perfecto, y Android no es la excepción. De hecho, por ser un sistema abierto que da mucha libertad a los usuarios, los dispositivos Android suelen presentar más fallos que otros. Si llevas mucho tiempo siendo usuario de Android, es imposible que no te hayas topado alguna vez con un problema que no tienes ni idea de cómo solucionar.

Aunque te guste mucho Android, tienes que admitir que todos hemos estado en esa situación en la que necesitamos recuperar datos corruptos o eliminados, solucionar fallos del sistema, desbloquear el móvil de un atasco o volver a la versión anterior del sistema operativo. Pero afortunadamente, Android tiene una comunidad fantástica que crea soluciones para todos y cada uno de estos fallos.

Hay un programa que reúne todas las soluciones a los problemas de Android que es muy fácil de usar. Se llama DroidKit y te puede ahorrar más de un dolor de cabeza. Vamos a conocerlo.

¿Qué es DroidKit y qué puede solucionar en Android?

DroidKit es un programa para ordenadores (Windows y Mac) creado por iMobie, el cual contiene múltiples herramientas que te permiten solucionar distintos problemas de Android. Y lo mejor es que no exige tener root para poder utilizarlas. Funciona tanto con dispositivos rooteados como con los no-rooteados.

Su funcionamiento es muy simple: instalas el programa, conectas tu móvil al PC y luego eliges en DroidKit lo que quieres reparar o recuperar. Con sus herramientas podrás eliminar la pantalla de bloqueo, saltarte la protección FRP, recuperar cualquier cosa borrada (incluyendo fotos y chats), reparar el sistema, etc. A continuación, te contamos todos los detalles de lo que puede hacer.

Recuperar archivos o datos borrados

DroidKit puede traer de vuelta esos archivos (fotos, vídeos, música, chats, mensajes, documentos, entre otros) que eliminaste sin querer o que se perdieron tras un restablecimiento de fábrica. El programa te ofrece dos modos de recuperación de datos: rápido y profundo. El segundo tarda más, pero también recupera más archivos. Asimismo, tiene un modo para recuperar solo datos de WhatsApp o de una tarjeta TF o microSD.

Extraer datos del móvil para hacer un backup en tu PC

Si quieres evitar perder todo lo que tienes en tu móvil, entonces necesitas hacer una copia de seguridad. Sin embargo, para hacer eso primero debes extraer los datos. Y DroidKit tiene una función para ello. Con ella podrás copiar todas las fotos, contactos, mensajes y demás datos de tu móvil a un almacenamiento externo para crear una copia de seguridad fuera del mismo.

Eliminar la pantalla de bloqueo

En caso de que hayas olvidado el PIN o contraseña de tu smartphone, no te preocupes, pues DroidKit también tiene la solución. El programa te permite eliminar cualquier tipo de bloqueo de pantalla, incluyendo aquellos causados por PINs, contraseñas, huellas dactilares, reconocimiento facial y más. Y es compatible con todos los dispositivos Android de las principales marcas como Samsung, Sony, Huawei, Xiaomi, OnePlus y otras.

Saltarse la protección FRP en Android

FRP son las siglas de Factory Reset Protection (Protección de Restablecimiento de fábrica, en español). Esta protección es básicamente una verificación de la cuenta de Google que no puedes omitir después de que el teléfono se ha restablecido. No obstante, DroidKit hace posible saltarse esta protección en todos los móviles y tablets de Samsung. ¿No funcione con dispositivos de otras marcas? Al momento de escribir este artículo, no.

Arreglar los problemas del sistema

DroidKit también puede solucionar fallos del sistema más complejos, como cuando la pantalla se queda en negro, el dispositivo no se carga, se queda atascado en un bucle de arranque, no deja de recibir informes de error o incluso cuando tu móvil se congela. Asimismo, es capaz de poner remedio a tu móvil si está lento o si ha sido atacado por un malware. Lastimosamente, esta herramienta solo funciona al 100 % con dispositivos Samsung en este momento.

Reinstalar o actualizar el sistema operativo

Cuando ninguna solución anterior funciona o cuando has instalado una actualización o ROM que ha dañado tu móvil, lo mejor es empezar de cero. DroidKit te ayuda con eso permitiéndote reinstalar el sistema operativo original de tu Android para dejarlo como salido de la fábrica. También te deja instalarle actualizaciones de forma segura, si no puedes instalarlas vía OTA o estás cansado de esperarlas. De momento, esta función solo es compatible con dispositivos Samsung.

Limpiar los archivos residuales del sistema

DroidKit también puede hacer una limpieza profunda de tu Android, eliminando los archivos basura que ya no se necesitan. Esto incluye archivos duplicados, datos almacenados en caché de apps que ya no tienes, los APK, archivos corruptos, etc. El programa te deja ver con lujo de detalles qué eliminará antes de hacerlo, así que no te preocupes. De esta manera, podrás liberar espacio en tu dispositivo que puedes usar para otras cosas. Incluso, tu móvil podría funcionar más rápido tras esta limpieza. Por cierto, esta función sí que es compatible con todos los Android.

¿Dónde descargar DroidKit y cuánto vale? ¿Vale la pena?

Ahora que ya sabes lo útil que es DroidKit, de seguro quieres descargarlo para tu PC. Para ello, debes ir a la página web oficial de iMobie o simplemente buscar «DroidKit» en Google y pinchar el primer resultado que te aparecerá.

Como ya te habrás dado cuenta, DroidKit es un software de pago. Puedes comprar sus siete herramientas que te mencionamos antes por un precio único de 69,99 $ (61,89 € al cambio). El pago es por la licencia del programa para 1 solo PC y 5 dispositivos Android distintos. No es una suscripción que tienes que estar renovando, vale la pena aclarar.

El programa también te permite comprar cada una de sus herramientas por separado por un precio que oscila entre los 39,99 $ y 19,99 $ (unos 35 € – 18 € al cambio). ¿Vale la pena? Por separado, nos parece muy caro. Todo el paquete podría merecer la pena, sobre todo si habitualmente necesitas reparar móviles Android con los problemas que este software puede solucionar.

De todas formas, el programa asegura que pueden devolverte tu dinero en no más de 60 días desde que hiciste la compra si no cumplió tus expectativas.