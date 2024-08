Instagram se renueva constantemente para mantener la plataforma fresca y adaptada a los tiempos que corren. Sin embargo, las renovaciones también traen problemas, pues cambian la posición de algunas opciones que estábamos acostumbrados a encontrar en un sitio específico. Tal es el caso de la opción de fijar una publicación en Instagram que recientemente ha dejado de aparecer en la aplicación tras una actualización.

Así que, si no puedes fijar una publicación en Instagram porque básicamente no encuentras la opción para hacerlo, no te alarmes. Se trata de un cambio y lo único que tienes que hacer es aprender la nueva forma de fijar publicaciones en tu perfil de Instagram que te enseñaremos a continuación.

¿Por qué no puedo fijar una publicación en mi perfil de Instagram?

Según lo que hemos podido investigar, Instagram no está limitando la opción de fijar publicaciones a nadie. No obstante, sí que ha quitado esta opción del menú de opciones (⁝) de las publicaciones cuando se muestran en el feed. Por tanto, si no puedes anclar un post en tu perfil, es porque lo estás haciendo desde el feed y no desde tu perfil.

Cómo fijar una publicación en tu perfil de Instagram: nuevo método

La forma habitual de fijar una publicación era tocando los tres puntos que aparecen en la esquina superior derecha del post y seleccionando «Fijar en el perfil». Sin embargo, esa opción ya no aparece en muchos móviles y la nueva forma de fijar publicaciones consiste en seguir estos pasos:

Abre Instagram y ve a tu perfil (tocando el icono de la esquina inferior derecha).

(tocando el icono de la esquina inferior derecha). En la rejilla de publicaciones, mantén pulsada la publicación que quieres fijar hasta que aparezca una ventana flotante.

hasta que aparezca una ventana flotante. Sin dejar de tocar la pantalla, desliza tu dedo hasta el botón de opciones ( ⁝ ).

( ). En la pestaña que sale abajo, selecciona Fijar en el perfil.

También es posible anclar una publicación en tu perfil yendo a tu perfil, seleccionando el post que deseas fijar, tocando los tres puntos de la esquina superior derecha y pulsando en «Fijar en el perfil» (si no ves esa opción, desliza hasta el final de la lista de opciones, pues es la última de todas).

Cuántas publicaciones se pueden fijar en Instagram

De momento, solo puedes fijar un máximo de 3 publicaciones en tu perfil de Instagram. Si intentas fijar más de 3, se quitará el fijado de la publicación más antigua que anclaste.

No puedo desfijar una publicación en Instagram: solución

El proceso para desfijar una publicación es exactamente el mismo que el de fijar que explicamos antes. La única diferencia es que la opción final no se llama «Fijar en el perfil», sino «Desfijar del perfil«. Ahora bien, si ya pulsaste esa opción y el post sigue mostrándose como fijado, es por un problema de Instagram que hace que tengas que esperar varios minutos para que se desfije.

Este bug ocurre principalmente en dispositivos Android y, al momento de escribir este artículo, no se conoce una solución más que esperar a que el post se desfije solo al cabo de unos minutos. A veces el post se desfija al instante, pero no se ve reflejado. En ese caso, con borrar la caché de Instagram será suficiente para que el post se desfije por completo.