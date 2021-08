Muchos usuarios en todo el mundo ya están solicitando su certificado Covid para viajar y empezar a hacer una vida medianamente normal durante la pandemia. Sin embargo, en algunos lugares están vendiendo pasaportes Covid falsos, así que sería bueno verificar la autenticidad del tuyo y de tus familiares.

¿Te preocupa saber si tu comprobante Covid es real? No te preocupes, porque con estas aplicaciones para el móvil podrás comprobar si un certificado COVID es válido, o no.

¿Por qué es importante verificar la validez de un pasaporte Covid?

Por si no lo sabes, el certificado Covid es un documento emitido por diferentes países de la UE que valida alguno de estos escenarios: que ya estás vacunado, que tienes una prueba negativa reciente o que ya superaste la enfermedad. Todo ello para darte la oportunidad de viajar “libremente” a donde desees sin ser un peligro biológico para otras personas.

En España puedes solicitar el pasaporte Covid por internet fácilmente, e incluso pedir tu certificado Covid EU si en tu comunidad autónoma no está disponible el nacional. No obstante, algunas personas lo están sacando por otras vías irregulares y eso es un riesgo. ¿Por qué? Porque esa persona podría contagiarse antes o durante su viaje, contagiar a otros y poner en riesgo sus vidas.

Sin embargo, nosotros sabemos que tú eres alguien responsable y sacarás tu certificado como corresponde, pero ahí entra en juego otro problema. Aunque el pasaporte Covid puede llevarse en el móvil, quizás quieras imprimirlo para tenerlo en físico al momento de viajar. Pero, ¿qué pasa si la impresión sale mal y el código QR no puede leerse? Podrías quedarte varado justo antes de tu viaje.

Para evitar que esto te suceda, distintos países de la Unión Europea han desarrollado apps oficiales para verificar la autenticidad de los pasaportes Covid. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que la mayoría funciona con certificados de toda la UE, son fáciles de usar y básicamente se siguen los mismos pasos.

Comprueba la validez de tu certificado Covid en Android con COVID Certificate Check

La primera app que te mostraremos fue desarrollada por la Oficina Federal de Salud Pública de Suiza, no incluye publicidad, funciona sin conexión y es compatible con los certificados españoles. ¿Cómo la usas? Así:

Descarga COVID Certificate Check en tu móvil desde la Play Store. Abre la aplicación y pulsa “Verify”. Concede el permiso de la cámara. Apunta la cámara de tu smartphone al código QR del certificado. La aplicación te dirá si es un certificado válido o no.

Además, esta app tiene una tercera opción de confirmación, especialmente diseñada para los que deseen viajar a Suiza. Si no tienes tu ciclo de vacunación completo o tienes vacunas no aceptadas en ese país, la app te notificará que el certificado no es válido para Suiza.

Valida tu certificado Covid en el móvil con VerificaC19

La segunda app que te recomendamos es desarrollada por el Ministerio de Salud de Italia. Al igual que la anterior, es gratis, está disponible en la Play Store, no tiene publicidad y funciona con pasaportes Covid españoles. Así puedes usarla:

Descarga VerficaC19 en tu móvil con Android. Abre la aplicación y pulsa “AVVIA SCAN”. Concede el permiso de la cámara. Apunta la cámara al código QR del certificado. La app te dirá si es un certificado válido.

Además, la app también te indica la razón de por qué no pudo validarse el certificado: bien sea porque está caducado o porque el código QR es ilegible o corresponde a otra cosa.

Verifica la autenticidad de tu pasaporte Covid con CovidCheck.lu

La última app que te recomendaremos hoy es de Luxemburgo y cumple exactamente con las mismas características que las dos anteriores: es una app oficial, gratis, sin publicidad, funciona sin conexión y es compatible con certificados españoles. ¿Cómo puedes utilizarla? Así:

Descarga CovidCheck.lu en tu dispositivo desde la tienda de Google. Abre la aplicación y pulsa “Scanner le certificat”. Concede el permiso de la cámara. Apunta la cámara al código QR del certificado. La aplicación te dirá si es un certificado válido.

¿Ya verificaste tu certificado Covid? ¿Tuviste algún problema? Esperemos que no.