A mediados de marzo la UE anunció la llegada del pasaporte COVID. Con este documento viajarías por la Unión Europea sin restricciones. No obstante, en ese momento aún no estaba muy claro cómo funcionaría el pasaporte COVID.

Pero esa situación cambió en los últimos días. Los miembros de la UE ya concretaron todos los detalles acerca este documento y cómo se va a usar. ¿Quieres saber más? Entonces quédate, ya que aquí vas a descubrir todos los detalles del pasaporte COVID.

El Certificado COVID Digital de la UE llegará a España el próximo 1 de junio

Así lo anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Feria Internacional de Turismo de 2021. Por su parte, la UE mostró en su web oficial cómo va a funcionar el pasaporte COVID.

Antes que nada, ¿qué vas a poder hacer con este certificado? Pues tal y como te comentamos más arriba, este documento te va a ayudar a viajar por los países miembros de la UE sin limitaciones. Con un pasaporte COVID no tendrás que pasar por cuarentenas o por un test PCR cuando llegues a tu destino.

Pero ya te adelantamos que esto puede cambiar en caso de que la situación sanitaria se agrave en algún momento. Si esto sucede, la UE le va a permitir a los estados miembros imponer de nuevo restricciones a los turistas (tengan o no el pasaporte COVID).

¿Y qué necesitas para tener este certificado? Pues debes cumplir al menos uno de los siguientes 3 requisitos:

Un proceso de vacunación contra el COVID-19 completo . Todos los países de la UE aceptarán turistas vacunados con Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen. Cada estado va a decidir si aceptar o no viajeros que hayan recibido dosis de vacunas no aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos (como la Sputnik V rusa y la Sinopharm china).

. Todos los países de la UE aceptarán turistas vacunados con Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen. Cada estado va a decidir si aceptar o no viajeros que hayan recibido dosis de vacunas no aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos (como la Sputnik V rusa y la Sinopharm china). Un test PCR o una prueba de antígenos recientes con resultados negativos.

recientes con resultados negativos. Haber contraído el COVID-19 hace menos de 6 meses y que hayas superado con éxito la enfermedad.

Tu pasaporte COVID va a reflejar estos datos con un código QR. Cuando se escanee este código se comprobará que cumples los requisitos para entrar sin trabas en los países de la UE.

Otros detalles claves del pasaporte COVID

A su vez, la UE anunció que este documento es gratuito. Vas a poder solicitar tu pasaporte COVID en formato físico o en digital. Además, tu certificado tendrá un periodo de validez de un año.

Hay rumores que han indicado que el pasaporte COVID mostraría todo tu historial médico. La UE se ha encargado de desmentir estos bulos. El organismo anunció que este documento solo va a mostrar información del contagio de COVID-19, los resultados de los test PCR y tu proceso de vacunación. En el pasaporte también van a aparecer tu DNI y la fecha de expedición del documento.

De igual forma, hay que aclarar que el pasaporte COVID no es obligatorio para viajar. Así que no vas a tener problemas en caso de que no quieras tramitar este documento. Eso sí, el Certificado COVID te ayuda a que los trámites necesarios para entrar en los países de la UE sean menos liosos.

Y tú, ¿qué piensas del pasaporte COVID? ¿La UE tomó una buena decisión con este documento? Déjanos tu opinión en los comentarios.