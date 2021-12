Comprar Lotería es una práctica bastante común, sobre todo en fechas especiales. Toma en cuenta que ahora Google Play permite las apps de apuestas, loterías y casinos en España, por lo que puedes comprar Lotería desde tu móvil. De cualquier forma, si te gusta comprar Lotería, hoy te enseñaremos los mejores sitios web para que lo hagas desde tu ordenador.

TuLotero: el sitio más popular para comprar Lotería

En TuLotero puedes consultar, gestionar y comprar boletos de Lotería desde tu ordenador. Ten en cuenta que TuLotero tenía una app para Android, sin embargo, esta app ya no está disponible en Google Play. Desde la app de TuLotero también puedes ver los resultados de los sorteos. Además, el sitio web de TuLotero tiene un diseño muy simple y es bastante fácil de usar.

Lotería Buenestar: un sitio poco conocido pero bastante fiable

Lotería Buenestar no es un sitio demasiado conocido en España. Sin embargo, este sitio web te permite comprar lotería de manera segura y rápidamente desde donde te encuentres. Por otro lado, apostar en Lotería Buenestar es muy fácil.

Lotería El Negrito: un sitio web para comprar Lotería sin comisiones

Lotería El Negrito es una plataforma desde la cual puedes comprar Lotería nacional como Euromillones, Lotería de Navidad, La Quiniela, etc. Lo mejor de Lotería El Negrito es que no te cobra comisiones al hacer apuestas y comprar Lotería. Además, esta plataforma tiene varios años de haber sido lanzada y es bastante usada en España.

Juegos ONCE: el sitio para comprar Lotería que recauda dinero para causas benéficas

Juegos ONCE es un sitio de La Organización Nacional de Ciegos de España que te permite comprar Lotería. Este sitio web no tiene opciones tan populares para comprar Lotería. Sin embargo, Juegos ONCE resulta bastante interesante porque parte del dinero que recaudan lo destinan a proyectos sociales que ayuden a las personas invidentes. Juegos ONCE es ideal para ti si quieres comprar Lotería y ayudar a las causas benéficas.

Lotería Sagasta: una de las Loterías con más tiempo en España

La Lotería Sagasta es una de las que más años tiene en España y es bastante popular para comprar Lotería desde el ordenador. A esta plataforma también se le conoce como «la de los millones» porque es uno de los sitios para comprar Lotería que más premios gordos reparte. Igualmente, desde Lotería Sagasta puedes comprar las Loterías más populares de España.

Ya conoces los 5 mejores sitios para comprar Lotería y ahora solo debes usar el que te parezca mejor.