Se acerca el Día del Padre, un buen momento para celebrar en familia y recordar todos los buenos momentos que has compartido al lado de uno de tus seres más queridos. Ser padre tampoco es fácil, y quienes aceptaron el desafío para ver crecer a sus hijos tan bien como se pueda, merecen ser festejados por todo lo alto.

Y en todas partes. Si te gusta compartir mensajes que expresen cuánto quieres a tu padre o a tu pareja por su labor paternal, WhatsApp no se puede quedar sin un estado en donde lo felicites y que todos lo vean. Por eso te traemos 10 imágenes del Día del Padre para los estados de WhatsApp. Encontrarás varios con mensajes dedicados por hijos y esposas, e incluso podrás tener la oportunidad de crear stickers de WhatsApp con ellas.

10 imágenes del Día del Padre para tus estados de WhatsApp

Imágenes del Día del Padre para los estados de WhatsApp 1 de 9

Las imágenes siempre hablan más fuerte que las palabras, pero si combinas ambas, el impacto de lo que deseas transmitir es mayor. Por eso las imágenes en los estados de WhatsApp pueden llegar a conmover a los demás que las ven.

Las que te dejamos en este artículo demuestran diferentes formas de decir algo que termina siendo lo mismo: cuánto significa para ti, tu padre, pareja o esposo, y cuánto orgullo te llena poder tenerlo a tu lado para celebrar su legado. No importa si no los unen los lazos de sangre, pues para muchos, un padre es aquel que no abandona a quienes considera sus hijos y lo da todo por ellos.

El Día del Padre es un momento especial del año para demostrarle a tu padre o a tu esposo que lo valoras a él y a su empeño por mantener el hogar unido. Así que, además de las reuniones que puedas planear, o los regalos que le quieres dejar, siempre puedes dejarle mensajes bonitos que transmitan tus sentimientos.

¿Listo para desearle un feliz día desde WhatsApp?