¿Quieres hacer un dinero extra mientras estás en casa? Quizás no lo sabías, pero en Google Play existen algunas aplicaciones que te pagan por subir vídeos. No te vas a hacer millonario con ellas, pero lo cierto es que si las usas bien, puedes ganar algo de dinero.

A continuación te dejamos una lista de las aplicaciones más interesantes para ganar dinero subiendo vídeos a Internet.

TikTok: la app que te permitirá ganar dinero más fácil viendo vídeos

TikTok es una red social que está creciendo muy rápido, de hecho lo hace más rápido que redes como Instagram o Facebook. Lo mejor de esta red es que está diseñada para crear vídeos cortos muy divertidos gracias a sus herramientas.

TikTok te permite añadir efectos, música, editar los vídeos, etc. Todo desde su propia app y disfrutando también de funciones sociales como enviar mensajes o votar las creaciones de otros usuarios. De hecho, algunos usuarios están consiguiendo muchos seguidores en TikTok.

Si tienes una gran cantidad de seguidores en TikTok (más de 10.000, como mínimo), tus posibilidades de monetizar la cuenta serán variadas:

Vender tus servicios.

Recibir dinero cuando haces directos.

Hacer contactos con marcas y promocionar sus productos a cambio de un pago.

Es decir, que hay un montón de formas para ganar dinero en TikTok pero tendrás que trabajarlo, no es darle a un botón y empezar a recibir dinero con las visitas. Porque tengas un perfil con muchas visitas en TikTok, no tienes por qué estar ganando dinero si no haces nada de lo que hemos comentado. ¡Ánimo, puedes convertirte en un influencer!

Kawai: una nueva alternativa a TikTok

Kwai se ha vuelto muy popular entre los usuarios, a pesar de ser muy parecida a TikTok. Permite ver vídeos, socializar e incluso ganar dinero de diferentes formas (muchas más que TikTok).

Si deseas registrarte en Kwai podrás ganar dinero viendo vídeos y haciendo alguna que otra tarea, además de poder recibir monedas compartiendo tu código único para que las demás personas se unan a Kwai. Como hemos dicho, no te vas a hacer rico con Kwai.

Al igual que Kwai paga a la gente que ve vídeos, también paga a la gente que los hace y si te vuelves muy famoso dentro de la app podrás obtener pequeñas sumas de dinero. Tenla en cuenta porque es nueva y tendrás menos competencia que en TikTok, además de una monetización más directa.

Gana dinero con Clipclaps

Clipclaps es otra app famosa en la que la gente se pasa el día viendo vídeos. La mayor diferencia entre esta app y otras es que aquí todo el mundo va ganando dinero con su actividad. Da igual si subes vídeos o ves vídeos, ambos ganáis dinero en esta app.

La aplicación te va dando clapcoins a medida que ves vídeos y luego esta moneda virtual puede canjearse por dólares retirables en una cuenta de PayPal. Además, si tienes vídeos en la app con muchas reproducciones también podrás ganar dinero.

Twitch: gana dinero en la app de streaming más usada por gamers

Twitch surgió como una aplicación para que los gamers hicieran streamings y además generaran dinero desde la plataforma. Actualmente puedes subir vídeos de casi cualquier tema a esta app.

Para que ganar dinero sea rentable en Twitch, lo recomendable es que tengas una comunidad ya establecida. De esta forma te pagarán mejor por los anuncios que tus seguidores ven, tendrás más posibilidades de tener suscriptores VIP que te paguen mensualmente por tu contenido y de recibir más donativos de tu comunidad.

Una app de Google que también te paga por subir vídeos a su plataforma, YouTube

El gigante de la reproducción de vídeos no podía faltar en esta lista. Aunque muchos de los usuarios de YouTube han migrado a otras plataformas, en la app tienen programas para incentivar económicamente a sus creadores de contenido. En esta aplicación puedes generar ingresos de las siguientes maneras:

Con sus anuncios publicitarios.

Membresías en las que tus seguidores realizan un pago mensual por tu contenido.

Ofreciendo artículos promocionales en tu perfil.

Por privilegios que compran tus seguidores como destacar en los comentarios.

Con los ingresos de YouTube Premium.

YouTube es una de las aplicaciones de esta lista que más formas de ganar dinero tiene. Sin embargo hay que tener en cuenta que debes tener cierta cantidad de suscriptores y minutos reproducidos en su plataforma para comenzar a ganar un dinero significante.

Con estas aplicaciones podrás generar dinero, aunque como hemos dicho en un principio, no te vas a hacer millonario con ellas. Son apps ideales para mantenerte entretenido mientras haces vídeos, generas contenido e ingresos extra.