Las 5 mejores alternativas a Twitter

Cuando se trata de generar polémicas a partir de mensajes cortos, ninguna red social es mejor que Twitter. A pesar de que la plataforma del pajarito azul está lejos de tener los números de Instagram, Facebook y TikTok en lo que respecta a usuarios activos, no cabe duda de que la red social tiene un poder mediático importante. Y, si esta es la que frecuentemente usas, de seguro ya estás al tanto de que Elon Musk la compro.

Desde que se anunció que el magnate sudafricano es el nuevo propietario de la red social, han surgido una gran variedad especulaciones sobre lo que hará Elon Musk con Twitter. Esto ha provocado que muchos usuarios estén evaluando la posibilidad de abandonar la plataforma del pajarito azul para migrar a otra red social, pero… ¿Cuáles son las alternativas disponibles? Pues las que te recomendamos a continuación.

Dada la actitud volátil y autoritaria que caracteriza al multimillonario, existe cierta incertidumbre sobre el futuro de Twitter bajo el mando de Elon Musk. Para algunos se trata del fin de la plataforma tal y como la conocemos. Pero para otros, incluido Jack Dorsey, esto es lo mejor que le pudo pasar a la red social. El creador de Twitter se refirió a Elon como la «solución» a los problemas que enfrenta la plataforma en el siguiente tweet:

In principle, I don’t believe anyone should own or run Twitter. It wants to be a public good at a protocol level, not a company. Solving for the problem of it being a company however, Elon is the singular solution I trust. I trust his mission to extend the light of consciousness.

