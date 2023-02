El final del uso compartido gratuito de contraseñas de Netflix está llegando. El servicio de transmisión ya comenzó un sistema que cobra tarifas por subcuentas de «miembro adicional» cuando las personas fuera de un hogar usan la misma membresía. Netflix usará tu WiFi para saber si compartes tu cuenta con terceros fuera de casa. Con esto, la compañía intenta convertir a más usuarios gratuitos en suscriptores de pago.

Las restricciones de cuentas compartidas de Netflix han comenzado en España y en otros 3 países; Canadá, Nueva Zelanda y Portugal. Su objetivo es seguir con más países, incluyendo Estados Unidos. La compañía explica que existen más de 100 millones de compartiendo cuentas de Netflix, lo que representa una gran pérdida para ellos.

5 excelentes alternativas a Netflix que permiten compartir cuenta

Afortunadamente, tienes muchas opciones cuando se trata de alternativas a Netflix. Hay muchos otros servicios de transmisión esperando que te unas a ellos. Aquí está nuestra mejor selección.

HBO Max: disfruta los éxitos de taquilla

Además de las películas estándar disponibles para transmisión en la mayoría de las plataformas, HBO Max tiene varias películas y programas originales. Algunos de los títulos principales de su programación incluyen La Casa del Dragón, The Last of Us y The Flight Attendant. Ese último está protagonizado por Kaley Cuoco, una cara que quizás reconozcas de la popular serie de televisión The Big Bang Theory.

Con HBO puedes transmitir en hasta tres dispositivos simultáneos, que es inferior al límite de cuatro de Netflix. La plataforma está disponible para ordenadores, dispositivos móviles, televisores y consolas de juegos. El único inconveniente es que el contenido cambia con más frecuencia que en Netflix y necesitarás ver las temporadas de tus series favoritas mucho más rápido.

Disney+: muchísimas películas y series

Con Marvel Cinematic Universe y Star Wars bajo la misma sombrilla, muchas personas se están registrando en Disney+. Mensualmente, llegan nuevas series y películas originales a la plataforma, incluyendo nuevo contenido para niños. Dado que Disney+ está más orientado a la familia, es ideal para los padres que se preocupan por lo que ven sus hijos en Netflix a pesar de los controles parentales. Disney+ es una excelente alternativa a Netflix, si deseas una línea diferente de programas. También hay varias películas con premios Oscar repletas de estrellas famosas.

Amazon Prime Video: las películas más entretenidas

Aquí hay otro servicio de transmisión al que le encanta producir sus propias series y películas. Una de las últimas en llegar a Amazon Prime Video es The Wheel of Time, basada en los libros más vendidos de Robert Jordan. Por supuesto, si ya tienes una cuenta de Amazon Prime, ni siquiera necesitarás pagar más de tu suscripción mensual actual para ver películas. Prime Video es una alternativa válida a Netflix si también planeas usar tu cuenta para compartirla con amigos.

Filmin: series y cortos en alta definición

Filmin es una plataforma de streaming de origen español creada en 2007 por varias productoras nacionales. Eso hace que Filmin sea un servicio de TV en línea que se centra sobre todo en el cine. Aunque su catálogo incluye algunas series, su contenido principal son las películas de autor, cine original y dobladas. Es una de las plataformas con mayor catálogo, ya que dispone de 10.000 títulos y se puede ver en dos pantallas de forma simultánea, con calidad HD.

Movistar+ Lite: el Netflix de Movistar

Este servicio de streaming fue lanzado por Movistar en 2019 y para acceder al servicio basta con suscribirse como a cualquier otra plataforma, no es necesario ser cliente de la operadora. Con la suscripción tendrás acceso a películas, documentales y grandes series, incluyendo las series originales de Movistar. Además, podrás ver canales de televisión propios como #0 y #Vamos.

Actualmente, Movistar+ Lite dispone de 300 títulos entre series y documentales, 270 películas y más de 60 programas de televisión de producción propia. Todos los contenidos se ofrecen en calidad HD para ordenadores y televisores inteligentes, sin embargo, en móviles la calidad baja a SD. Al igual que Filmin, se puede ver hasta en dos pantallas a la vez.

¿Ya no puedes usar Netflix compartido? No te preocupes, porque con las alternativas que te hemos dado podrás seguir disfrutando de muchas series y películas.