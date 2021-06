Si lo tuyo es el cine de autor, independiente, clásico, transgresor o experimental, Filmin debe ser tu aplicación de streaming favorita para ver películas. Y también puede serlo para ver series, pues esta plataforma made in Spain cuenta con un catálogo muy interesante de series de todo tipo que harán las delicias de los seriéfilos más exigentes.

A continuación, te dejamos nuestro top 10 de series que puedes encontrar en Filmin. Aclaramos que no están en un orden específico y que hemos tomado en cuenta la variedad de estilos al momento de la selección para que cualquier persona pueda hallar algo que le interese. ¿Estás listo? Vamos allá…

Utopía, un thriller de culto muy vigente

Utopía es un thriller distópico que desde su estreno en 2013 se convirtió en un clásico, ya que toca temas como la falta de privacidad, la sensación de extrema vigilancia, la sobrepoblación y hasta las epidemias que al día de hoy siguen muy vigentes.

Esta serie relata la historia de unos chavales que encuentran un manuscrito donde se predicen catástrofes y que, solo por tenerlo, son perseguidos por una oscura organización.

La serie cuenta con 2 temporadas y 12 episodios, así que técnicamente es una miniserie que te puedes ver en un fin de semana.

Cuando el polvo se asienta, un drama abrumador e impresionante

Cuando el polvo se asienta es una serie hecha en Dinamarca que ha sido todo un éxito en la televisión escandinava. Cuenta la historia entrelazada de 8 personajes que han sido víctimas de un ataque terrorista que ocurre en la ciudad de Copenhague. La serie te lleva a descubrir la vida sencilla de cada uno de estos personajes con sus complicaciones particulares, días antes de que ocurra el fatal acontecimiento.

Es una historia conmovedora e impresionante que se desarrolla en una temporada de 10 episodios que duran 60 minutos cada uno.

Cosmos, la serie documental que todos deben ver una vez en la vida

Cosmos es una serie documental conducida por el mítico astrofísico y astrónomo Carl Sagan. De una manera muy didáctica y visual para que hasta el más neófito pueda entender, Sagan explica en esta serie el origen del universo, los elementos que conforman las galaxias y muchas cosas más relativas a ese espacio exterior que conocemos tan poco y que nos resulta tan fascinante, incluso desde la ignorancia.

Créenos que, aunque no estés interesado en el universo, esta serie te terminará gustando y te hará amar la astronomía. Se desarrolla en una temporada de 13 episodios autoconclusivos, por lo que no es necesario verlos en orden, si se quiere.

El colapso, 8 planos secuencia que te harán reflexionar

La premisa de esta serie es… ¿Qué pasaría si el mundo colapsara? ¿Despertaría nuestro peor lado? ¿Sería el fin de la civilización? En 8 episodios grabados en plano secuencia, El Colapso te lleva a vivir la visión más pesimista de esa situación hipotética con escenas que captan a la perfección los peores momentos del confinamiento.

De hecho, esta serie hecha en Francia fue tendencia a nivel mundial durante los momentos más duros de la pandemia, pues la gente se sintió identificada con lo que contaba. Es una serie cruel que puede ser hasta difícil de ver, pero que te hará replantearte muchas cosas en tu vida.

Paranoia Agent, uno de los mejores anime de la historia

Satoshi Kon es un dios de la animación japonesa. Creó varias de las mejores películas de este género (Perfect Blue, Millennium Actress y Tokyo Godfathers), pero lo que muchos no saben es que mientras las hacía también ideó Paranoia Agent, su única serie que no llegó a ser tan popular como sus otras obras, pese a que igualmente es una joya.

Paranoia Agent es un drama psicológico que combina misterio y horror para exhibir los problemas que padece la sociedad japonesa. Su historia gira en torno a Shounen Bat, un joven en patines que se dedica a noquear con su bate dorado a las personas con el objetivo de “liberarlas”.

Este anime solo tiene una temporada de 13 episodios.

Berlín Alexanderplatz, una genialidad firmada por R.W. Fassbinder

Si eres aficionado al cine de culto, seguramente conoces al alemán Rainer Werner Fassbinder, considerado uno de los cineastas más influyentes de todos los tiempos. Tanto es así que su miniserie Berlin Alexanderplatz ha sido citada por gigantes de la talla de Michael Mann, Francis Ford Coppola y Todd Haynes como referente.

Berlin Alexanderplatz es una adaptación de la novela de Alfred Döblin que cuenta la historia de un hombre que sale de prisión, tras cumplir una condena por asesinato, y que intenta buscarse la vida de forma honesta en la oscura Berlín de los años 20.

Es una serie de una temporada de 14 episodios. Eso sí, cada episodio tiene una duración de 60 minutos. Ah, y en Filmin puedes ver la versión remasterizada.

The Virtues, una historia desgarradora sobre el dolor humano

Según la crítica, esta serie cuenta con los mejores 20 minutos de la televisión. Y no es para menos: está hecha por los creadores de This Is England junto con el gran actor Stephen Graham, que toman como base su propio pasado para la historia de The Virtues.

En esta serie conocerás a un hombre llamado Joseph que regresa a su ciudad natal para encontrarse con su hermana Anna, de la que fue separado cuando eran niños por los servicios sociales, buscando sanar las heridas de su pasado lleno de traumas relacionados con abusos.

La serie está compuesta por 3 episodios de 45 minutos y un episodio final de 75 minutos. Además, en Filmin hay un episodio extra hecho con escenas eliminadas de la serie.

La Oveja Shaun, una divertida serie para toda la familia

En Filmin también hay espacio para los niños gracias a las series del estudio Aardman Animations. Una de sus mejores obras es sin dudas La Oveja Shaun que es un spin-off de la oveja que aparece en la serie Wallace & Gromit (también disponible en Filmin y también muy recomendada) que episodio tras episodio se mete en problemas y logra solucionarlos de manera ingeniosa.

La Oveja Shaun tiene 5 temporadas de hasta 40 episodios cada una. En realidad, no es tan larga como parece pues cada episodio dura unos 7 minutos. Es perfecta para matar el tiempo y reír un rato con una animación que está muy bien hecha.

Fanny & Alexander, la obra maestra de Bergman

Ingmar Bergman hizo muchas películas consideradas obras maestras. Una de ellas es Fanny & Alexander, que ganó 4 premios Oscar y que Bergman describe como “la suma total de mi vida como cineasta”. En Filmin puedes ver la versión extendida de esta película en formato de serie.

¿De qué va esta serie? Se centra en dos hermanos de 8 y 10 años cuyo padre fallece y cuya madre se casa con un pastor que resulta ser cruel y severo. La premisa poco importa en este caso, pues lo que más destaca de esta serie es la brillantez de Bergman para filmar sentimientos.

Fanny & Alexander solo cuenta con 5 episodios de duración variable.

Wolf Hall, una serie histórica con una producción espectacular

Esta miniserie, que ganó el Globo de Oro a mejor TV-Movie en 2016, adapta la Trilogía de Thomas Cromwell, de Hilary Mantel, sin escatimar en gastos. Tiene un reparto de lujo que incluye a Mark Rylance, Damian Lewis, Claire Foy, Jonathan Price y Tom Holland, así como un diseño de vestuario y escenarios verdaderamente majestuosos.

Wolf Hall narra la historia de Enrique VIII y su reinado lleno de conflictos, que van desde sucesión de reinas y conspiraciones hasta alianzas y traiciones. Todo esto se cuenta desde el punto de vista de Thomas Cromwell, el consejero real y primer ministro de la corte.

La serie solo tiene 6 episodios que duran un poco más de 60 minutos. Si te gustan las series de corte histórico, no te debes perder esta.

¡Hasta aquí hemos llegado! Esperamos que te haya gustado nuestra recopilación de las mejores series de Filmin. Y no olvides pasar por nuestro artículo de las 10 mejores películas de Filmin para ver este verano en casa, por si aún no lo has visto.