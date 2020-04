La cancelación de ruido es una característica muy distintiva de los auriculares de gama alta, pues ofrece una excelente calidad de sonido al anular el ruido externo. Por suerte, actualmente, ya hay disponibles en el mercado muchos auriculares con cancelación de ruido en una gran variedad de precios. Los hay baratos, caros, de diferentes marcas y de diferentes tipos.

Por ello, aquí hemos realizado una selección de los 5 mejores auriculares con cancelación de ruido que puedes comprar, considerando esa variedad de atributos, para que elijas los que mejor se ajustan a tu presupuesto o necesidades. Así que échales un ojo y no te quedes sin los tuyos.

Sony WH-1000XM3: los auriculares con la mejor cancelación de ruido del mercado

Si preguntas a varias personas que conocen del tema cuáles son los mejores auriculares con cancelación de ruido del mercado, de seguro el 80% te responderá: los Sony WH-1000XM3. ¿Por qué? Pues porque usan la tecnología Noise Cancelling y el procesador HD QN1 de la marca nipona, que ha demostrado ser lo mejor que hay para captar el sonido ambiente y suprimirlo por completo.

Además, al tener un procesador exclusivamente dedicado a la cancelación de ruido, la calidad de reproducción de audio de los Sony WH-1000XM3 no se ve mermada por esta función, sino todo lo contrario; se potencia. También cabe destacar que estos auriculares usan la tecnología Sense Engine para brindarte un sonido adaptativo (ajusta la configuración de sonido ambiental automáticamente, según dónde estás o qué estás haciendo). Además, tienen una autonomía de 30 horas y los puedes conseguir desde 230€.

Cowin E7: una opción económica y de calidad

Cowin es una de esas marcas emergentes que ha llegado al mercado para ofrecernos auriculares buenos, bonitos y baratos. Una muestra de ello son sus cascos Cowin E7 que por solo 70€ te ofrecen cancelación de ruido activa (ANC) y una autonomía de 30 horas con una sola carga. Además, cuenta con bajos repotenciados y micrófono incorporado.

Estos Cowin E7 funcionan inalámbricamente por Bluetooth 4.0, aunque también con un cable de audio de 3,5 mm que puedes conectar a cualquier dispositivo que tenga este puerto. De hecho, la cancelación de ruido activa solo funciona cuando usas estos auriculares con el cable, así que tenlo en cuenta.

Bowers & Wilkins PX7: caros, pero con tres niveles de ANC y una calidad de sonido que lo vale

Ahora bien, si lo que quieres es lo mejor del mercado en cuanto calidad, los Bowers & Wilkins PX7 son una opción interesante. Y es que estos auriculares cuentan con tres de niveles de cancelación de ruido que van desde el bajo (para usarlos en la oficina, por ejemplo) hasta el alto (para no ir absolutamente nada que no sea lo que proviene de los auriculares). De esa forma, pueden ofrecerte un sonido limpio y claro.

Por otra parte, cuentan con una autonomía de 30 horas que se puede extender a 5 horas más gracias a su carga rápida de 15 minutos. Otra cosa que nos gusta de estos auriculares es su diseño inspirado en los vehículos deportivos y que están fabricados con fibra de carbón. Por ello, podemos asegurarte que son elegantes, cómodos, resistentes y ligeros. ¿Su precio? 400€.

Bose 700: otra excelente opción con una cancelación de ruido de primera

En cuanto a ANC, justo detrás de los Sony WH-1000XM3 están estos Bose 700 con sus 11 niveles de cancelación de ruido. Y es que estos auriculares son capaces de anular desde los sonidos fuertes de maquinarias hasta los sonidos intermedios de gente hablando. Además, ofrecen un modo ambiente (el nivel 0 de ANC) para que puedas escuchar lo que alguien te está diciendo sin quitarte los auriculares.

Tienen una autonomía de más de 20 horas y están optimizados para ser usados con Alexa o con el Asistente de Google. Sin dudas, una de las mejores opciones disponibles ahora mismo en el mercado.

Jabra Elite 85H: con ANC y mucha batería para no parar de usarlos

Jabra también tiene sus cascos con cancelación de ruido activa y son los Elite 85H. No obstante, el máximo atractivo de estos auriculares es su excelente autonomía de 35 horas con una sola carga, que puede ser de hasta 41 horas si apagas la ANC. Por si fuera poco, puedes sumarle 5 horas extras de autonomía con su carga rápida de 15 minutos que no requiere que dejes de usar los auriculares. Puedes cargarlos y seguir usándolos sin interrupción.

Si bien su cancelación de ruido no es de las mejores, tampoco es mala y tiene la ventaja de que se puede configurar desde la app de Jabra. También hay que decir que no tiene los códecs aptX o LDAC, pero su sonido es bastante fiel. Valen 250€; un precio que no nos parece nada mal para lo que ofrecen.

En caso de que estuvieras buscando auriculares más pequeños, en el siguiente enlace te presentamos las 5 mejores alternativas a los AirPods Pro. Muchos de ellos también tienen cancelación de ruido, así que te podrían interesar.