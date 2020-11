Si tienes una NVIDIA Shield TV es posible que necesites más espacio para guardar los contenidos multimedia que deseas utilizar. Te mostramos varias tarjetas microSD que ofrecen una excelente compatibilidad y que debido a su buena calidad no tendrán problema alguno incluso con los vídeos de mayor resolución.

Esta es una de las formas en las que se puede mejorar el uso del reproductor del que hablamos, y que tiene un excelente comportamiento tanto para disfrutar de juegos como para ver películas y series. Y, gracias a la sencillez de uso que tienen las tarjetas microSD, no te costará nada utilizarlas en NVIDIA Shield TV para aumentar el espacio en el que almacenar todo tipo de contenidos.

Las tarjetas microSD recomendadas para NVIDIA Shield TV

Este es el listado en el que podrás encontrar modelos con diferentes capacidades de almacenamiento y, por lo tanto, que tienen precios que son diferentes y que se ajustan a tu bolsillo. Por cierto, también te dejamos el enlace de compra en Amazon para que puedas hacerte con el modelo que mejor encaja con tus necesidades.

SAMSUNG EVO Plus 512 GB

Es la opción que ofrece más espacio de almacenamiento de todas, y con ella es posible guardar una gran cantidad de vídeos e imágenes sin el menor problema. Con una velocidad de trabajo que llega a los 120 MB/s, gestionar todos los datos guardados es muy efectivo. Además, no le falta un útil adaptador a tarjeta SD. Una gran elección de compra si eres muy exigente.

Comprar la SAMSUNG EVO Plus 512 GB en Amazon

SanDisk Ultra 256 GB

Otra de las opciones que encajan como un guante con NVIDIA Shield TV, ya que las tasas de transferencia que rondan los 100 MB/s aseguran una buena experiencia de uso con vídeos que llegan a resolución 4K. Incluso, es una de las opciones que permite el uso de aplicaciones en su interior, ya que está certificada esta tarjeta microSD con el estándar A1. Una opción que es ideal.

Comprar la SanDisk Ultra 256 GB en Amazon

Transcend USD300S 128 GB

No desentona en ningún apartado esta tarjeta, ya que tiene una gran cantidad de certificaciones como por ejemplo Video Speed Clase 30, que asegura un excelente comportamiento con los contenidos multimedia. Su tasa de transferencia media llega a los 95 MB/s, un seguro de vida, y su resistencia es alta, ya que soporta los Rayos X (lo que le permite no sufrir daño alguno en los aeropuertos). No tiene fisuras este modelo.

Comprar la Transcend USD300S 128 GB en Amazon

¿Son estas las tarjetas microSD que te hacen falta?