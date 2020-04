A inicios de noviembre de 2019, Apple lanzó oficialmente su propio servicio de vídeo en streaming Apple TV+. Como es de esperar, la plataforma llegaría para hacer frente a gigantes como NetFlix, Amazon y Disney+, tal como está intentado hacerlo Quibi. Su lanzamiento fue bastante criticado por contar con un catálogo un tanto escueto, pero Apple TV+ ha ido mejorando con el pasar del tiempo.

Apple TV+ está disponible en múltiples plataformas a través de su app, como iOS, Fire TV, Roku, y múltiples Smart TVs, además de poder utilizarse a través de navegadores en el ordenador, y en el propio dispositivo Apple TV. No obstante, ¿qué sucede si tienes una TV convencional y quieres ver Apple TV+ en ella? Si tienes un Chromecast podrás hacerlo sin problema.

Ver Apple TV+ en tu Chromecast es muy sencillo

Lo genial que tiene Chromecast es que puedes convertir cualquier televisor o monitor en una Smart TV con un simple dispositivo. Al conectarlo, tu TV inmediatamente será capaz de recibir todo tipo de contenido desde tu ordenador, tablet, móvil y más. Prácticamente todo lo que puedas hacer en estos dispositivos podrás reflejarlo en la pantalla de tu TV, y Apple TV+ no es la excepción.

Por esto que comentamos, es que es posible ver Apple TV+ en cualquier televisor o monitor, siempre que tengas un Chromecast. Ahora, suponiendo que ya tienes configurado tu Chromecast con tu red WiFi y tu cuenta Google, para ver Apple TV+ desde él solo tendrás que hacer lo siguiente:

Enciende tu TV, y el Chromecast con ella. Abre Google Chrome en tu ordenador e ingresa a la web de Apple TV+. Inicia sesión en la plataforma con tu Apple ID y selecciona la serie o película que desees ver. Una vez seleccionada, presiona el ícono de los tres puntos en la parte superior derecha de la ventana de Chrome para abrir el menú de opciones adicionales. Busca la opción “Enviar” o “Transmitir” y presiónala (cambia de nombre según tu configuración regional). Se desplegará una pequeña ventana con todos los dispositivos de transmisión disponibles, entre ellos debería estar tu Chromecast, selecciónalo. ¡Listo!

La magia está hecha, y ya podrás disfrutar de Apple TV+ en cualquier TV gracias a tu Chromecast. ¿Pensabas que sería complicado? Para nada, pero espera, que hay más.

Cómo ver Apple TV+ en cualquier Android TV

Si le has prestado atención al artículo, seguro habrás notado que en la lista de compatibilidad no dice nada de Android. Sí, efectivamente, Apple TV+ no tiene app para Android, sino que tienes que verlo a través de un navegador desde su página web. Como podrás imaginar, si no existe una app para Android, menos la encontrarás en Android TV. Sin embargo, eso no significa que no puedas disfrutar Apple TV+ en él.

Como recordarás, todos los Android TV tienen un Chromecast integrado y ¿qué significa eso? Que el proceso que acabas de ver arriba también puedes aplicarlo en ellos. Los pasos son exactamente iguales, con la única diferencia de que tendrás que elegir el Chromecast integrado de tu Android TV en la lista de dispositivos disponibles.

Ahora te toca hacerlo a ti, y disfrutar de todo el contenido de Apple TV+. Por cierto, para Android TV no es el único método, como en Android, también puedes acceder desde el navegador a su página web y listo.