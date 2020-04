Netflix ha sido un alivio para muchos en estas semanas de aislamiento preventivo. Ciertamente, esta plataforma de streaming vino a marcar un antes y después en el mundo de las series y películas, siendo capaz de cautivarnos con toda la variedad de contenido que ofrece, pero, al mismo tiempo la enorme oferta que tiene puede ser abrumadora. Por eso, lo mejor es tener opciones para filtrar la búsqueda según lo que queremos ver. Sin embargo, la lista principal muchas veces resulta ser muy básica.

La buena noticia es que también hay otras categorías que, por razones de practicidad, están ocultas y solo se muestran para ayudarte a conseguir contenido relacionado. Y es que no es para menos, estamos hablando de 188 sub-categorías, como mínimo. Ya las podrás ver más adelante.

Aquí están todos los códigos de las categorías secretas en Netflix y los métodos para acceder a ellos

Cada subcategoría está identificada con un código y saber esto te permitirá acceder a contenido de tu interés más rápidamente o incluso descubrir nuevas categorías que podrían llamarte la atención.

Para que tengas una idea más clara, si buscas películas de acción, aparecerán subcategorías relacionadas como acción asiático, acción y aventura independiente o acción y aventuras. En fin, aquí te enseñaremos dos métodos que son la mejor forma para ir directamente a la categoría oculta que deseas. Además, dejaremos el listado completo de estas categorías junto con su código, de manera que puedas acceder fácilmente a estos cada vez que quieras. El primer método es a través del buscador de Netflix y el segundo es con la ayuda de una aplicación externa. Veamos cómo funcionan:

Entra a las categorías ocultas de Netflix con el navegador de la página

Lo primero que vas a necesitar en este método es tener la dirección del buscador a la mano: “http://www.netflix.com/browse/genre/xxxx“. Bien, una vez que hayas copiado la dirección, pégala en el buscador de tu navegador web y remplaza los símbolos “xxxx” por el código de la categoría a la que quieras acceder.

Este es todo el listado de categorías ocultas en Netflix, tómate el tiempo necesario para verlas con calma y saca buenas ideas para tu próxima maratón de series y películas:

Acción asiático ( 77232 ).

( ). Acción y aventura clásicos ( 46576 ).

). Acción y aventura independiente ( 11804 ).

). Acción y aventuras ( 1265 ).

). Acción, ciencia ficción y fantasía ( 1568 ).

). Anime ( 7424 ).

). Anime adulto ( 11881 ).

). Anime de acción ( 2653 ).

). Anime de ciencia ficción ( 2729 ).

). Anime de comedia ( 9302 ).

). Anime de drama ( 452 ).

). Anime de fantasía ( 11146 ).

). Anime de terror ( 10695 ).

). Artes marciales ( 8985 ).

). Artes Marciales, Boxeo y Lucha Libre ( 6695 ).

). Aventura de ciencia ficción ( 6926 ).

). Aventuras ( 7442 ).

). Boxeo ( 12443 ).

( ). Características de la criatura ( 6895 ).

( ). Ciencia Ficción Alienígena ( 3327 ).

). Ciencia Ficción y Fantasía ( 1492 ).

). Ciencia ficción y fantasía clásica ( 47147 ).

). Ciencia Ficción y Fantasía Clásica ( 47147 ).

). Ciencia ficción y fantásticas de culto ( 4734 ).

). Cine basado en libros infantiles ( 10056 ).

). Cine bélico clásico ( 48744 ).

). Cine de cómics y superhéroes ( 10118 ).

). Cine de espías ( 10702 ).

). Cine épico ( 52858 ).

). Cine infantil y familiar ( 783 ).

). Cine militar ( 2125 ).

). Cine mudo ( 53310 ).

). Cine Noir ( 7687 ).

). Comedia de terror ( 89585 ).

). Comedias ( 6548 ).

). Comedias clásicas ( 31694 )

) Comedias de acción ( 43040 ).

). Comedias de culto ( 9434 ).

). Comedias de deportes ( 5286 ).

). Comedias de enredo ( 9702 ).

). Comedias de golpes y porrazos ( 10256 ).

). Comedias deportivas ( 5286 ).

). Comedias independientes ( 4195 ).

). Comedias juveniles ( 3519 ).

). Comedias políticas ( 2700 ).

). Comedias románticas ( 5475 ).

). Conciertos de música del mundo ( 2856 ).

). Conciertos de Rock y Pop ( 3278 ).

). Conciertos urbanos y de baile ( 9472 ).

). Country & Western/Folk ( 1105 ).

). Crimen ( 9584 ).

). Cuentos de animales ( 5507 ).

). Cult Sci-Fi & Fantasy ( 4734 ).

). Deportes y Fitness ( 9327 ).

( ). Dibujos animados de TV ( 11177 ).

). Disney ( 67673 ).

). Disney Musicals ( 59433 ).

). Documentales ( 6839 ).

). Documentales bélicos ( 4006 ).

). Documentales biográficos ( 3652 ).

). Documentales de ciencia y naturaleza ( 2595 ).

). Documentales de crimen ( 9875 ).

). Documentales de deporte ( 180 ).

). Documentales de música ( 90361 ).

). Documentales de sociedad y cultura ( 3675 ).

). Documentales de viajes y aventuras ( 1159 ).

). Documentales deportivos ( 180 ).

). Documentales históricos ( 5349 ).

). Documentales políticos ( 7018 ).

). Documentales religiosos ( 10005 ).

). Dramas ( 5763 ).

). Dramas basados en la vida real ( 3653 ).

). Dramas basados en libros ( 4961 ).

). Dramas bélicos ( 11 ).

). Dramas biográficos ( 3179 ).

). Dramas clásicos ( 29809 ).

). Dramas de ciencia ficción ( 3916 ).

). Dramas de crimen ( 6889 ).

). Dramas de temas sociales ( 3947 ).

). Dramas de temática gay y lésbica ( 500 ).

). Dramas de tribunales ( 528582748 ).

). Dramas del mundo del espectáculo ( 5012 ).

). Dramas deportivos ( 7243 ).

). Dramas deportivos ( 7243 ).

). Dramas para adolescentes ( 9299 ).

). Dramas políticos ( 6616 ).

). Dramas románticos ( 1255 ).

). Educación para niños ( 10659 ).

( ). Falsos documentales ( 26 ).

( ). Gritos de Adolescentes ( 52147 ).

( ). Historias satánicas ( 6998 ).

( ). Humor negro ( 869 ).

). Jazz & Easy Listening ( 10271 ).

( ). Lacrimógenas ( 6384 ).

( ). Largometrajes de anime ( 3063 ).

). Los favoritos románticos ( 502675 ).

). Misterios ( 9994 ).

( ). Monólogos de humoristas ( 11559 ).

). Música ( 1701 ).

). Música latina ( 10741 ).

). Música para niños ( 52843 ).

). Musicales ( 13335 ).

). Musicales clásicos ( 32392 ).

). Parodias ( 4922 ).

( ). Películas africanas ( 3761 ).

). Películas alemanas ( 58886 ).

). Películas australianas ( 5230 ).

). Películas belgas ( 262 ).

). Películas B-Horror ( 8195 ).

). Películas británicas ( 10757 ).

). Películas chinas ( 3960 ).

). Películas clásicas ( 31574 ).

). Películas coreanas ( 5685 ).

). Películas de baloncesto ( 12762 ).

). Películas de béisbol ( 12339 ).

). Películas de culto ( 7627 ).

). Películas de Degolladores y Asesinos en Serie ( 8646 ).

). Películas de deportes ( 4370 ).

). Películas de Europa del Este ( 5254 ).

). Películas de fantasía ( 9744 ).

). Películas de fútbol ( 12549 ).

). Películas de fútbol americano ( 12803 ).

). Películas de gángsters ( 31851 ).

). Películas de horror de las profundidades marinas ( 45028 ).

). Películas de la India ( 10463 ).

). Películas de monstruos ( 947 ).

). Películas de Nueva Zelanda ( 63782 ).

). Películas de Oriente Medio ( 5875 ).

). Películas de terror ( 8711 ).

). Películas de terror de ciencia ficción ( 1694 ).

). Películas de terror de culto ( 10944 ).

). Películas de terror de hombres lobo ( 75930 ).

). Películas de terror de serie B ( 8195 ).

). Películas de terror de vampiros ( 75804 ).

). Películas de terror de zombies ( 75405 ).

). Películas de terror sobrenaturales ( 42023 ).

). Películas del sudeste asiático ( 9196 ).

). Películas escandinavas ( 9292 ).

). Películas españolas ( 58741 ).

). Películas experimentales ( 11079 ).

). Películas francesas ( 58807 ).

). Películas griegas ( 61115 ).

). Películas holandesas ( 10606 ).

). Películas independientes ( 7077 ).

). Películas irlandesas ( 58750 ).

). Películas italianas ( 8221 ).

). Películas japonesas ( 10398 ).

). Películas latinoamericanas ( 1613 ).

). Películas para edades de 0 a 2 ( 6796 ).

). Películas para edades de 11 a 12 ( 6962 ).

). Películas para edades de 2 a 4 ( 6218 ).

). Películas para edades de 5 a 7 ( 5455 ).

). Películas para edades de 8 a 10 ( 561 ).

). Películas retardas ( 1252 ).

). Películas románticas ( 8883 ).

). Películas románticas clásicas ( 31273 ).

). Películas románticas extranjeras ( 7153 ).

). Películas románticas independientes ( 9916 ).

). Películas románticas independientes ( 9916 ).

). Películas rusas ( 11567 ).

). Quirky Romance ( 36103 ).

( ). Series de anime ( 6721 ).

( ). Showbiz Musicals ( 13573 ).

). Stage Musicals ( 55774 ).

). Thriller clásico ( 46588 ).

( ). Thrillers ( 8933 ).

). Thrillers clásicos ( 46588 ).

). Thrillers de acción ( 43048 ).

). Thrillers de ciencia ficción ( 11014 ).

). Thrillers de espías ( 9147 ).

). Thrillers Extranjeros ( 10306 ).

). Thrillers independientes ( 3269 ).

). Thrillers políticos ( 10504 ).

). Thrillers psicológicos ( 5505 ).

). Thrillers sobrenaturales ( 11140 ).

). Westerns ( 7700 ).

( ). Westerns clásicos (47465).

Como seguramente habrás notado, la lista no solo es muy grande sino también bastante específica y completa. Para prueba de ello, hay opciones de películas dependiendo de la edad del espectador y mucho más.

Descarga NetCodeFlix en tu móvil

El segundo método viene de la mano de una app móvil. Y es que como siempre, ante una necesidad nace un nuevo servicio. En este caso, ante la necesidad de poder encontrar rápidamente las subcategorías de Netflix, un equipo de desarrolladores independientes se dio a la tarea de desarrollar NetCodeFlix, una app capaz de darte acceso a todos los códigos de las categorías secretas de Netflix. Lo único que tienes que hacer es revisar entre la opción de categorías, copiar el link o ser redireccionado a la aplicación oficial de Netflix si ya la tienes instalada.

Además de poner a tu alcance todos los códigos de las categorías de Netflix, lo mejor de esta aplicación es que es totalmente gratis y no viene cargada de publicidad, o al menos no por ahora.

Lamentablemente, está disponible solo en inglés, aunque este no será un obstáculo real, ya que su diseño es bastante sencillo, lo que la hace muy fácil de utilizar. Además, no importa si te has quedado sin Internet momentáneamente, ya que aún así podrás seguir revisando las categorías hasta dar con la que prefieras.

La mejor recomendación para usar esta app es que armes tu propia selección de categorías y guardes los códigos para tener acceso rápidamente a estas en tu próxima ronda exploratoria de nuevas películas y series.

Entonces, luego de ver todo lo que puedes hacer con esta app, ¿qué estás esperando? No lo dudes y descarga NetCodeFlix ya.

Descarga Netflix en tu móvil o tablet Android

Como siempre, te recomendamos que descargues la aplicación de Netflix en tu móvil o tablet Android, para que puedas disfrutar de todo el contenido de la plataforma sin importar a donde vayas.

Además, no dudes en recomendarle este tutorial a tus amigos, para que puedan armar su propia lista de búsqueda en Netflix.