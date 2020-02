Existen muchas aplicaciones para hacer listas y guardar notas, pero las personas no suelen usarlas al momento de que se les ocurre una idea o quieren anotar algo, porque no se acuerdan de ellas o porque no están a la vista en su móvil. Por ello, dado a que WhatsApp es una de las apps que la mayoría de gente más usa en su móvil, no es una mala idea usar esta aplicación de mensajería como una lista, notas o diario.

Y es que, el icono de WhatsApp siempre está a la vista en cualquier móvil y frecuentemente entramos en esta app para chatear con nuestros amigos y familiar. Así que, si quieres guardar algún tipo de texto rápidamente para que no se te olvide, hacerlo en WhatsApp es la mejor opción, pues es una app que siempre tienes a la mano y cuya interfaz conoces de memoria. Sin más preámbulos, aquí te enseñamos cómo puedes usar WhatsApp como un bloc de notas o diario.

Cómo usar WhatsApp como una lista, notas o diario: todo lo que puedes hacer

Primeramente, para que tengas tu propio espacio en WhatsApp para guardar texto o cualquier tipo de archivo, tienes que haber creado un chat contigo mismo. Si no sabes cómo hacerlo, en el siguiente artículo te explicamos de forma detallada cómo puedes crear un chat o grupo de WhatsApp contigo mismo. Una vez que hayas creado ese chat personal, a continuación te decimos cómo aprovechar al máximo.

Usa tu chat personal para guardar las notas o listas que quieras

Recuerda que ese chat que tienes contigo mismo en WhatsApp solamente tú lo puedes ver. Así que, no dudes en enviarte mensajes a ti mismo con las cosas que quieras recordar o con las listas de cosas que tienes por hacer. De hecho, puedes usar emojis para que se vea mejor y más personal. Pero lo más importante de todo, para que ese chat personal verdaderamente sea un bloc de notas, debes anclarlo de esta manera:

Abre WhatsApp y ve a la sección de chats .

. Mantén pulsado tu chat personal por un segundo.

por un segundo. Ahora toca el botón del alfiler para fijar el chat. ¡Listo!

Así, verás tu chat personal siempre de primero en la lista de chats de WhatsApp, por lo que podrás acceder a él fácil y rápidamente para agregar una nota o lo que sea.

Guarda enlaces para ver las páginas web después

Algo que a todos nos pasa es que, mientras navegamos en Internet, encontramos un artículo muy interesante, pero que desafortunadamente no tenemos tiempo para leerlo. Pues bien, gracias a WhatsApp, puedes guardar los enlaces a esos artículos en tu chat personal para verlos luego de esta forma:

Abre en tu móvil la página web cuyo enlace quieres guardar.

cuyo enlace quieres guardar. Presiona la barra de direcciones .

. Ahora toca en el botón de compartir (el primero que aparece de izquierda a derecha).

(el primero que aparece de izquierda a derecha). Te aparecerán varias opciones para compartir el enlace, pero debes elegir WhatsApp .

. Por último, selecciona tu chat personal, luego en el botón de siguiente y finalmente en el botón de enviar.

Cabe destacar que en este tutorial usamos el navegador por defecto de la mayoría de dispositivos Android, Chrome, pero los pasos son similares con otros navegador.

También puedes guardar vídeos, fotos y cualquier otro archivo e incluso transferirlos a un PC

De la misma forma que guardas notas en tu chat personal de WhatsApp, también puedes guardar imágenes o vídeos con tan solo adjuntarlos en un mensaje como lo harías normalmente o, si es de un grupo u otro chat, reenviarlos a tu chat personal. Asimismo, podrás guardar archivos comprimidos o documentos que necesites tener a la mano para usarlos cuando lo necesites.

Pero lo mejor de esto es que, si abres WhatsApp Web o el cliente de WhatsApp para PC, todo lo que tienes en tu chat personal lo podrás descargar a tu ordenador. Por tanto, el chat personal no solo puedes usarlo como lista, notas o diario, sino también como una herramienta de transferencia de archivos.

Para que tengas un ejemplo, aquí te explicamos cómo puedes guardar una imagen en WhatsApp desde el móvil para luego transferir a un PC:

Abre la imagen o vídeo en la galería de tu móvil que quieras guardar en WhatsApp.

de tu móvil que quieras guardar en WhatsApp. Presiona el botón de compartir .

. Selecciona WhatsApp y luego tu chat personal (o número de teléfono).

(o número de teléfono). Presiona el botón de siguiente y luego el de enviar.

¡Listo! Así la imagen ya quedará guardada en tu chat personal de WhatsApp. Si la quieres pasar a un PC, abre WhatsApp Web en el ordenador .

. Verás un código QR que tienes que escanear para abrir tu WhatsApp en el PC. Esto se hace yendo al WhatsApp del móvi, presionando los tres puntos de la esquina superior derecha y seleccionado WhatsApp Web .

. Con WhatsApp abierto en el ordenador, busca tu chat personal y descarga la imagen. ¡Así de fácil!

En fin, esperamos que estos trucos de WhatsApp hayan sido útiles para ti y ya puedas usar la aplicación como un bloc de notas, diario o herramienta de transferencia de archivos.