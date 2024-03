¿Te ha pasado que quieres ver el estado de alguien en WhatsApp sin que lo sepa? Tal vez sea un crush, un ex, o simplemente alguien con quien no quieres interactuar demasiado. ¡No te preocupes! Existen algunos trucos que puedes usar para ver sus estados sin dejar rastro.

En este artículo, te mostraremos 3 trucos para ver estados de WhatsApp sin ser visto. Te guiaremos paso a paso por cada uno de ellos, para que puedas elegir el que mejor se adapte a tus necesidades.

Trucos para ver estados de WhatsApp sin ser visto

Quizá hayas estado en esa situación incómoda en la que quieres echar un vistazo rápido a los estados de WhatsApp de alguien, pero sin delatar tu presencia. Aquí te van 3 truquillos que pueden sacarte del apuro sin levantar sospechas.

Deshabilita las confirmaciones de lectura

Esta es uno de los trucos más fáciles para evitar que otros sepan que estás husmeando entre sus estados. Para ello, sigue estos pasos:

Entra en WhatsApp desde Android.

Toca los 3 puntos verticales que se muestran en la esquina superior derecha.

Pincha en «Ajustes» .

. Selecciona «Privacidad» .

. Desactiva el interruptor de «Confirmaciones de lectura».

Así, podrás navegar por WhatsApp sin que nadie se entere de tus movimientos. Es una forma sencilla de mantener tu privacidad y evitar que otros sepan cuándo lees sus mensajes. Ahora bien, recuerda que al desactivar las confirmaciones de lectura, tampoco podrás saber si tus mensajes han sido leídos o vistos por los demás.

Navega en Modo oculto con WhatsApp Plus

Otro truco útil para ver estados de WhatsApp sin ser vistos es utilizar la navegación en Modo oculto de WhatsApp Plus. Sí, así como lees. WhatsApp Plus tiene unas cuantas funciones adicionales que no vienen de serie en la app oficial. Sin embargo, descargar aplicaciones de terceros puede ser arriesgado, ya sabes, por los virus y malware.

Si decides probarlo, asegúrate de conseguir la app desde una fuente confiable y segura. Es mejor prevenir que lamentar. En todo caso, descarga e instala WhatsApp Plus y dentro de las opciones de privacidad, busca la configuración relacionada con el «Modo oculto», actívala y comienza a ver estados sin exponerte.

Pide a un amigo que te envíe el estado por privado

Seguramente no habías pensado en esto, ¿verdad? A veces, la solución más simple está justo frente a nosotros. Si tienes a un amigo cercano que puede acceder al estado que te interesa, ¿por qué no pedirle una mano?

Es una manera discreta de mantener tu curiosidad bajo llave y evitar cualquier incomodidad. Este truco lógicamente te dará la oportunidad de ver el estado sin tener que revelar tu interés directamente a la persona en cuestión.