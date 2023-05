¿Te gustaría tener más opciones y funciones en tu WhatsApp? ¿Quieres personalizar tu aplicación de mensajería favorita con temas, emoticonos y stickers exclusivos? ¿Te gustaría poder ocultar tu estado en línea, tus ticks azules y tus mensajes eliminados? Si has respondido que sí a alguna de estas preguntas, entonces te interesa conocer WhatsApp Plus, una versión modificada de WhatsApp que te ofrece todo esto y mucho más.

En este artículo te contamos qué es WhatsApp Plus, cómo puedes descargarlo e instalarlo en tu móvil, cuáles son sus ventajas frente a la versión oficial y cómo se compara con otras versiones alternativas. ¡Sigue leyendo y descubre todo lo que WhatsApp Plus puede hacer por ti!

¿Qué es WhatsApp Plus y por qué deberías probarlo?

WhatsApp Plus es una aplicación alternativa a WhatsApp que te permite personalizar tu experiencia de mensajería y usar funciones avanzadas que no están disponibles en la versión oficial. Técnicamente, es un MOD o versión modificada de aplicación original WhatsApp. Algunas de las funciones nuevas que ofrece son:

Ocultar tu última conexión , tu estado en línea, tu foto de perfil y tus ticks de lectura o escritura.

, tu estado en línea, tu foto de perfil y tus ticks de lectura o escritura. Enviar archivos multimedia de mayor tamaño y calidad , así como más cantidad de archivos a la vez.

, así como más cantidad de archivos a la vez. Publicar estados más largos y con más opciones de edición .

. Cambiar el aspecto de la interfaz con temas, fuentes y colores diferentes.

con temas, fuentes y colores diferentes. Proteger tu cuenta con un bloqueo por huella, pin o patrón.

WhatsApp Plus se basa en la versión original de WhatsApp, pero la mejora con estas características adicionales. Para descargar WhatsApp Plus, debes bajar el archivo APK desde una fuente confiable e instalarlo en tu dispositivo Android. Antes de hacerlo, te recomendamos hacer una copia de seguridad de tus chats y desinstalar la versión oficial de WhatsApp. También debes activar los permisos para instalar aplicaciones de origen desconocido en los ajustes de tu teléfono.

WhatsApp Plus es una opción interesante para los usuarios de WhatsApp que quieren tener más control y libertad sobre su aplicación de mensajería. Sin embargo, debes tener en cuenta que WhatsApp Plus no es una aplicación oficial y que puede tener riesgos de seguridad o privacidad. Además, WhatsApp puede detectar que estás usando una versión no autorizada y bloquear tu número de teléfono. Por eso, te aconsejamos usar WhatsApp Plus bajo tu propia responsabilidad y con precaución.

Cómo descargar e instalar WhatsApp Plus paso a paso

Para descargar e instalar WhatsApp Plus en tu dispositivo Android, debes seguir estos pasos:

Haz una copia de seguridad de tus chats de WhatsApp y luego desinstala la aplicación original de tu teléfono .

. Activa los permisos para instalar aplicaciones de origen desconocido en la configuración de tu teléfono (esto normalmente se hace desde Ajustes > Seguridad o desde Ajustes > Datos biométricos y seguridad).

para instalar aplicaciones de origen desconocido en la configuración de tu teléfono (esto normalmente se hace desde Ajustes > Seguridad o desde Ajustes > Datos biométricos y seguridad). Descarga el archivo APK de WhatsApp Plus v17 desde un sitio web confiable.

de WhatsApp Plus v17 desde un sitio web confiable. Pulsa el archivo descargado y sigue las instrucciones que verás en pantalla para instalar WhatsApp Plus en tu móvil.

para instalar WhatsApp Plus en tu móvil. Verifica tu número de teléfono y restaura la copia de seguridad de tus chats si lo deseas.

de tus chats si lo deseas. ¡Disfruta de las nuevas funciones y opciones de personalización de WhatsApp Plus!

¡Eso es todo! Tras completar estos pasos, ya tendrás WhatsApp Plus en tu dispositivo Android con todas sus ventajas.

Requisitos para instalar WhatsApp Plus

Un dispositivo Android con una versión igual o superior a la 4.0.3 .

. Espacio suficiente en la memoria interna o externa del teléfono para guardar el archivo APK y los datos de la aplicación (no ocupa más de 50 MB).

o externa del teléfono para guardar el archivo APK y los datos de la aplicación (no ocupa más de 50 MB). Una conexión a Internet estable para descargar el archivo APK y verificar el número de teléfono.

¿WhatsApp Plus es seguro? ¿El APK es peligroso?

¿WhatsApp Plus es peligroso? Esta es una pregunta común que se hacen muchos usuarios cuando se plantean instalar esta versión modificada de WhatsApp en su móvil. La respuesta no es tan sencilla como parece. WhatsApp Plus no es una aplicación oficial de WhatsApp, sino una versión no autorizada que se basa en el código fuente de la original.

Esto significa que no cuenta con el respaldo ni la garantía de seguridad de WhatsApp, y que puede contener malware o vulnerabilidades que pongan en riesgo la privacidad y los datos de los usuarios. Además, al instalar WhatsApp Plus, se violan los términos y condiciones de uso de WhatsApp, lo que puede suponer la suspensión o el baneo definitivo de la cuenta, al menos en teoría.

Pero la realidad es que, si descargas el APK de WhatsApp Plus desde un sitio fiable, no es una aplicación peligrosa. Además, la plataforma banea a muy pocas personas por utilizar una versión modificada de la app. Como puedes ver en la imagen de arriba, el APK de WhatsApp Plus que te recomendamos descargar en el apartado anterior está libre de virus según la web Virus Total, así que instala la aplicación con confianza en tu móvil.

Ventajas de WhatsApp Plus, ¿por qué es mejor que la versión oficial?

Algunas de las ventajas que ofrece WhatsApp Plus frente a la aplicación oficial son:

Personalización de la interfaz con diferentes temas y colores.

con diferentes temas y colores. Más opciones de privacidad , como ocultar el estado en línea, las confirmaciones de lectura o los ticks azules.

, como ocultar el estado en línea, las confirmaciones de lectura o los ticks azules. Mayor límite de tamaño para enviar archivos multimedia , como fotos, vídeos o audios.

, como fotos, vídeos o audios. Más emojis y stickers que la versión oficial.

que la versión oficial. Posibilidad de usar dos cuentas de WhatsApp en el mismo dispositivo.

Estas son algunas de las razones por las que WhatsApp Plus puede ser mejor que la versión oficial para algunos usuarios, pero también hay que tener en cuenta algunos inconvenientes, como el riesgo de ser baneado por WhatsApp o la falta de actualizaciones y soporte técnico. Por lo tanto, cada usuario debe valorar si le compensa usar WhatsApp Plus o no.

Comparativa con otras versiones modificadas de WhatsApp, ¿cuál es la mejor?

Vamos a comparar WhatsApp Plus con otras versiones modificadas, como GBWhatsApp o YoWhatsApp, destacando las similitudes y las diferencias.

WhatsApp Plus vs. GBWhatsApp

GBWhatsApp es otro MOD de WhatsApp que ofrece funciones similares a WhatsApp Plus, pero con algunas diferencias. Algunas de estas diferencias son:

Permite usar dos cuentas de WhatsApp en el mismo dispositivo, mientras que WhatsApp Plus no.

Deja ocultar el estado en línea solo para contactos específicos, mientras que WhatsApp Plus lo oculta para todos o para nadie.

Ofrece la posibilidad de enviar hasta 90 imágenes a la vez, mientras que WhatsApp Plus permite enviar hasta 1000.

Permite cambiar el icono de la app, mientras que WhatsApp Plus no.

GBWhatsApp tiene algunas ventajas sobre WhatsApp Plus, como la posibilidad de usar dos números de teléfono diferentes en WhatsApp, la opción de seleccionar los contactos a los que ocultar el estado en línea y la opción de cambiar el icono de la app. Sin embargo, también tiene algunos inconvenientes, como el riesgo más alto de ser baneado por WhatsApp por usar una versión no autorizada, la necesidad de desinstalar WhatsApp oficial para instalar GBWhatsApp y la posible incompatibilidad con algunas funciones o actualizaciones de WhatsApp.

WhatsApp Plus vs. YoWhatsApp

YoWhatsApp es otro MOD de WhatsApp que ofrece funciones similares a WhatsApp Plus, pero con algunas diferencias. Algunas de estas diferencias son:

Permite congelar el estado en línea sin ocultarlo, mientras que WhatsApp Plus lo oculta o lo muestra.

Deja enviar archivos multimedia de hasta 700 MB, mientras que WhatsApp Plus permite enviar hasta 80 MB de vídeos y 100 MB de fotos.

Permite ver los estados borrados por otras personas sin necesidad de descargarlos previamente, mientras que WhatsApp Plus requiere descargarlos antes de que se borren.

Deja personalizar los emojis y los stickers, mientras que WhatsApp Plus no.

Una de las mayores desventajas de YoWhatsApp es su diseño que deja que mucho que desear. Aparte, es difícil conseguir un APK de YoWhatsApp seguro sin virus.

¿Vale la pena instalar WhatsApp Plus?

En conclusión, podemos decir que WhatsApp Plus es una buena opción para los usuarios que quieren tener más opciones de personalización y privacidad en su app de mensajería. Sin embargo, también implica algunos riesgos y limitaciones que hay que tener en cuenta antes de instalarlo. Existen otras versiones modificadas de WhatsApp que ofrecen funciones similares o diferentes a las de WhatsApp Plus, como GBWhatsApp y YOWhatsApp que hacen básicamente lo mismo.

Estos MODs permiten cambiar el aspecto de la interfaz, ocultar el estado en línea o el doble check azul, enviar archivos de mayor tamaño o más formatos, entre otras ventajas. No obstante, también hay que ser conscientes de que usar estos MODs puede suponer una violación de los términos y condiciones de WhatsApp y conllevar un baneo temporal o permanente de la cuenta. Además, al no ser aplicaciones oficiales, pueden tener problemas de seguridad o privacidad al acceder a nuestros datos personales o conversaciones.

Por lo tanto, antes de decidir usar WhatsApp Plus u otro MOD, hay que valorar bien los pros y los contras y estar informados de las posibles consecuencias. Te recomendamos pasar por Virus Total el APK de WhatsApp Plus que quieres usar para comprobar si es seguro antes de instalarlo.