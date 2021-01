Los móviles actuales se han convertido en pequeños ordenadores de bolsillo, con todo tipo de funciones que nos permiten sacarles el máximo partido. Además, la variedad es tan amplia que puedes comprarte un teléfono compacto, con pantalla grande… Vamos, que opciones no faltan. El problema es cuando algo falla, es un poco desesperante. Y el problema de sincronización de aplicaciones en el móvil es uno de los errores más habituales.

Por suerte, si tienes problemas de sincronización en tu teléfono Android, hay varias formas de solucionar este error de forma muy sencilla. Para ello, hemos preparado un completo tutorial en el que verás las diferentes formas de arreglar este molesto fallo.

Antes de seguir, queremos que tengas en cuenta que este tutorial para solucionar los problemas de sincronización en Android ha sido realizado con un Huawei P20. De esta manera, algunos apartados pueden ser ligeramente diferentes al de tu teléfono si no es del mismo fabricante, pero te servirá igualmente de guía para solucionar este error tan común.

Solucionar los problemas de sincronización con Gmail

Si bien es cierto que hay unas cuantas alternativas a Gmail, el correo de Google es utilizado por decenas de millones de usuarios. Y si estás entre ellos, puede que hayas sufrido algún que otro problema de sincronización.

Y claro, que no te lleguen los correos electrónicos, puede ser un problema. Para solucionar este error de sincronización con Gmail, lo primero que debes hacer es abrir los Ajustes en tu teléfono y buscar la opción Usuarios y cuentas.

Dentro de este apartado verás diferentes aplicaciones instaladas, deberás buscar Google. Al entrar, aparecerán tus diferentes cuentas de correo (o solo una si no has configurado más). Aquí deberás comprobar que aparece como sincronizado. Aunque sea así, entra en la cuenta pulsando sobre la misma y activa las pestañas correspondientes para que se sincronicen los diferentes servicios que te interesen. Por último, pulsa en Sincronizar ahora para arreglar este problema.

Solucionar el problema de sincronización en WhatsApp o cualquier otra app

Puede que el fallo no sea de Gmail, sino generalizado. En este caso, lo mejor que puedes hacer es volver a Ajustes, Usuarios y cuentas y verás que dentro de este apartado hay tres puntos en la parte superior derecha. Pulsa sobre este elemento y certifica que están marcadas las dos opciones disponibles.

Por último, igual no tienes un problema de sincronización ni con Gmail, ni en general, sino que es una app específica la que no funciona como debería. Para solucionar este problema, tocará borrar datos y caché. Para ello, tan solo has de buscar la opción Aplicaciones dentro de los ajustes del teléfono y seleccionar aquella que te está dando problemas.

Nosotros hemos seleccionado 7Zipper para este ejemplo. Al acceder a la app, verás que dentro de las opciones disponibles, hay una que indica Almacenamiento. Accede, y pulsa sobre los botones Borrar Datos y Vaciar memoria caché. Con ello, deberías haber resuelto el problema de sincronización de WhatsApp o cualquier otra aplicación.