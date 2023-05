En 2020, los smartphones plegables supusieron un gran avance en la industria de la telefonía móvil, y Samsung abrió el camino con sus innovadores dispositivos plegables. Desde entonces, la compañía ha lanzado muchos modelos diferentes, como los smartphones Samsung Z Fold 4 y Galaxy Z Flip 4. Pero algunos usuarios se han enfrentado a un problema frustrante con estos móviles y su mecanismo plegable: no pueden abrirlos completamente, y creen que puede deberse a algún tipo de daño en el hardware.

Se trata de un problema común que afecta a muchos teléfonos plegables, no solo a los de Samsung, porque tienen piezas que se mueven y se doblan, que pueden dañarse por demasiada presión, fricción o incluso polvo y suciedad. Si la bisagra plegable de tu móvil Samsung no funciona correctamente, no te preocupes, aquí intentaremos ayudarte. Enseguida encontrarás todas las soluciones posibles a este molesto problema.

¿Qué hacer Samsung Z Fold 4 y Z Flip 4 hacer si no se abre del todo?

Los fallos de apertura de los Samsung Z Fold 4 y Z Flip 4 pueden deberse a un problema de hardware que requiera asistencia profesional. Sin embargo, a veces puedes solucionarlo tú mismo con unos sencillos pasos. Aquí tienes algunos consejos que puedes probar antes de ponerte en contacto con los expertos de atención de Samsung.

Eliminar las partículas de polvo y suciedad

Los smartphones plegables tienen piezas que se mueven, por lo que son propensos a acumular partículas de polvo y suciedad. Estas partículas son diminutas, pero pueden acumularse en la bisagra plegable y crear problemas.

No existe un método oficial para limpiar la bisagra, pero puedes probar a utilizar una cinta adhesiva o similar para eliminar las partículas. Esto debería funcionar en la mayoría de los casos y resolver el problema.

Eso sí, ni se te ocurra usar un secador de pelo o soplador de aire caliente para limpiar la bisagra. Esto empujará las partículas dentro del teléfono, lo que empeorará las cosas más adelante.

Buscar signos de corrosión

Las piezas móviles de un teléfono no son ideales, ya que pueden oxidarse con el tiempo, causando diversos problemas. No se puede evitar la corrosión por completo, sobre todo si vives en un lugar húmedo. Sin embargo, puedes comprobar si hay algún signo de óxido con una linterna y usar un bastoncillo con solución de acetona para limpiarlo. Seguramente no lograrás quitar toda la corrosión si es mucha, pero al menos conseguirás que el móvil abra y cierre bien.

Limpiar la bisagra con una aspiradora

Si limpiar la bisagra no ayuda, puede que la partícula de suciedad que está causando el problema esté muy dentro del mecanismo de la bisagra plegable. Como mencionamos antes, usar un soplador de aire o secador de pelo no es una opción. Por tanto, te recomendamos hacer uso de una aspiradora de mano para aspirar los residuos y otras partículas del teléfono.

Muchos usuarios en los foros oficiales de Samsung y Reddit han probado esta técnica y han obtenido buenos resultados, así que inténtalo tú también a ver si tienes éxito.

Limpiar los pelos atascados

No importa lo cuidadoso que seas para mantener tu teléfono limpio y ordenado, siempre hay una gran posibilidad de que pelo u otro material parecido como un hilo se atasque en el mecanismo de la bisagra. Este era un problema común en los antiguos teléfonos plegables en el pasado, y lastimosamente sigue existiendo hoy en día.

Así que hazte con una lupa y una linterna y comprueba si hay hilos o pelos atascados. Estas hebras pueden atascarse en la bisagra, lo que impide que funcione correctamente. Para sacarlas, puedes usar una pinza pequeña.

Deshazte de la funda y del protector de pantalla

Si tienes un smartphone plegable, como el Samsung Z Fold 4 o Z Flip 4, debes saber que no están hechos para ser utilizados con fundas de teléfono. Algunas marcas pueden afirmar que sus fundas son compatibles con estos dispositivos y que no afectarán al mecanismo de bisagra, pero eso no es cierto. Por lo tanto, si tienes alguna funda en tu dispositivo, quítala y comprueba si se soluciona el problema del Samsung Z Fold 4 o Z Flip 4 que no se abre del todo.

Igualmente, hay algunos protectores de pantalla en el mercado que dicen ser ideales para smartphones plegables. No obstante, estos protectores de pantalla pueden ejercer presión sobre la pantalla, lo que impide que el dispositivo se despliegue completamente y deja un pequeño hueco al final. Asegúrate de retirar dichos protectores de pantalla si usas alguno.

La goma de la bisagra está apretada

Todos los smartphones plegables utilizan bisagras de goma para protegerlos del agua y la humedad. Pero con el tiempo, esta goma puede volverse rígida y empezar a encogerse o tensarse. La única forma de solucionarlo es ponerse en contacto con el centro de servicio de Samsung más cercano o con un técnico local de smartphones para que sustituya la bisagra de goma.

Algunos usuarios han informado de que el problema con la bisagra de goma es temporal, especialmente en las estaciones frías del año. Y es que las temperaturas extremadamente bajas pueden endurecer la goma, causando el problema de la bisagra. Por tanto, si actualmente en tu zona hace mucho frío, este es un inconveniente con el que debes lidiar debido a cómo está fabricado el móvil.

Llevarlo al servicio técnico oficial

Si ninguno de los métodos anteriores te funciona, entonces el problema puede deberse a un fallo de hardware. En este caso, no podrás reclamar la garantía del hardware a menos que hayas adquirido Samsung Care+ con tu dispositivo. Así que si tienes uno, reclámalo para una reparación gratuita. Si no, puedes ponerte en contacto con el servicio técnico de Samsung para una reparación de pago.

Pincha el siguiente botón para encontrar el centro de soporte más cerca de tu zona:

En fin, esperamos que con estas soluciones logres que tu Samsung Z Fold 4 o Z Flip 4 se abra del todo. Si conseguiste otra solución que no aparece aquí, por favor coméntala abajo para compartirla con todos.