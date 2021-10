Las aspiradoras facilitan mucho la tarea de limpiar y son muy efectivas. Sin embargo, algunas se acaban convirtiendo en una molestia por ser demasiado pesadas. Si tienes una casa grande o limpias a menudo, terminarás con el brazo cansado haciendo la limpieza con una aspiradora de más de 3 kilogramos. Tu salud y comodidad es lo primero. Por eso, la aspiradora Xiaomi Mijia MJXCQ01DY de solo 2,1 kg nos parece uno de los mejores modelos del mercado.

Con esta aspiradora de Xiaomi no sentirás que estás cargando un peso en tus manos y podrás limpiar alfombras, suelos duros, muebles, el coche y hasta los aparatos de tu hogar con total comodidad. Además, viene con muchos accesorios para que puedas usarla como una escoba o como una aspiradora de mano. ¡Es muy versátil!

Si la quieres, estás de suerte porque ahora mismo la puedes conseguir a su precio mínimo histórico. Al final del artículo te indicamos cómo llevártela con un 69 % de descuento. Mientras tanto, vamos a revisar todas las especificaciones de esta aspiradora de Xiaomi para que sepas qué estás comprando.

Xiaomi Mijia MJXCQ01DY: una aspiradora ligera y potente que dejará tu casa impecable

La Xiaomi Mijia MJXCQ01DY es una aspiradora compacta y muy ergonómica. Mide 24 x 15,2 x 108,5 cm y pesa apenas 2,1 kg. De hecho, la unidad principal solo pesa 1,54 kg… Ya te puedas imaginar lo extremadamente ligera que es. Aparte, tiene un diseño muy bien pensado con un mango que te permite sujetarla y levantarla de forma fácil y cómoda para llegar a cualquier rincón o lugar alto.

Pero no te confundas. Ser ligera no la hace menos potente que la competencia. Esta aspiradora Xiaomi Mijia MJXCQ01DY usa un motor de 600 W de potencia para aspirar con una succión fuerte de 16000 Pa. Se lleva con facilidad toda la suciedad del suelo y las alfombras, sin hacer un ruido mayor a 79 dB. No es totalmente silenciosa (obviamente), pero su ruido no molesta demasiado.

También puede aspirar a una menor potencia de 10000 Pa para cuando necesites limpiar objetos delicados (como las partes electrónicas de un aparato). Vale la pena destacar que usa un sistema de filtración triple para que toda la suciedad aspirada no regrese en forma de partículas al aire que respiras en tu casa. Estos filtros se pueden desmontar fácilmente para lavarlos (algo que se recomienda hacer cada cierto tiempo).

El depósito de polvo que trae la Xiaomi Mijia MJXCQ01DY es de 600 ml, el cual es suficiente para toda una jornada de limpieza. Y su cepillo principal tiene una anchura de 240 mm para limpiar más espacio con una sola pasada, sin dejar de ser práctico para llegar a los bordes. ¡Ah! E incluye 3 accesorios para limpiar en zonas más estrechas. Específicamente, esto es lo que trae en la caja:

Unidad principal

Barra extensible

Cepillo principal de piso

Boquilla de succión plana larga

Cabezal de succión de cepillo



Estación de montaje (incluye 2 tornillos)

Llévate la Xiaomi Mijia MJXCQ01DY por solo 55 € con esta oferta

El precio de esta aspiradora se ha desplomado en la tienda online TOMTOP (distribuidor oficial de Xiaomi). Normalmente cuesta 173,59 €, pero ya la puedes conseguir por solo 55,54 € (IVA incluido) usando este botón:

Pero ojo, esta oferta es por tiempo limitado o hasta agotar existencias. Así que ve cuanto antes a por la tuya porque tiene pinta de que no durará mucho. Ten en cuenta que el envío a España es gratis y tarda entre 3 y 5 días laborales (se envía desde el almacén de Alemania). ¡Aprovecha!