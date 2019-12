Admitámoslo, todos tenemos en nuestros teléfonos algunas fotos o vídeos que nos daría mucha vergüenza mostrar a nuestros amigos y familiares. Por ello, muchas personas antes de enseñar su móvil a otras personas, borran sus fotos privadas para evitar cualquier mirada u opinión indeseada. Sin embargo, luego se arrepienten de haberlas borrado.

Si no quieres pasar por ese dilema y usas Google Fotos como app de galería, aquí te traemos la solución que necesitas. A continuación, te explicaremos cómo puedes ocultar fotos y vídeos en Google Fotos de manera fácil y sencilla. No se mostrarán en la galería principal, pero podrás seguir viéndolas desde una galería oculta que no estará al alcance de otras personas.

El mejor método para esconder fotos en Google Fotos

Para ocultar fotos en Google Fotos tendrás que hacer uso de la opción Archivar que se estrenó en la versión 2.15 de la aplicación. Lo único que deberás hacer es archivar las fotos que deseas ocultar y de esa manera quedarán guardadas de forma privada en el Archivo de Google Fotos. Esto lo podrás realizar en Android, iOS y en la página web de Google Fotos.

Así que sigue estos pasos para ocultar tus primeras fotos en Google Fotos:

Abre la app de Google Fotos en tu teléfono.

en tu teléfono. Mantén pulsada la foto que quieres ocultar por un segundo para seleccionarla. Aprovecha y selecciona otras fotos o vídeos que quieres ocultar.

por un segundo para seleccionarla. Aprovecha y selecciona otras fotos o vídeos que quieres ocultar. Pulsa los tres puntos ubicados en la esquina superior derecha.

ubicados en la esquina superior derecha. Toca en Mover a archivo. ¡Listo!

De esa forma, las fotos seleccionadas desaparecerán de la galería principal. Pero no te preocupes, no las has borrado, solo están ocultas en el Archivo de Google Fotos.

Cómo ver las fotos ocultas en Google Fotos

Para ver las fotos del Archivo, sigue estos pasos:

Desde la pantalla principal de Google Fotos, toca las tres líneas horizontales ubicadas en la esquina superior izquierda.

ubicadas en la esquina superior izquierda. Selecciona Archivo.

Así podrás ver todas tus fotos archivadas o, mejor dicho, ocultas. En caso de que quieras dejar de ocultar una foto, selecciónala, pulsa los tres puntos de la esquina superior derecha y luego toca en Desarchivar.

¿Te gustó este truco? Entonces entra en el siguiente enlace para conocer los 10 mejores trucos y consejos para Google Fotos.