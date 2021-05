Si bien es cierto que Facebook es una de las redes sociales más utilizadas, en el ámbito de la privacidad no es que sea precisamente la panacea. La compañía de Mark Zuckerberg no brilla en este aspecto, y hay algunos apartados que no gustan a todos los usuarios.

No hablamos solo de los robos masivos de datos en esta red social, sino de algunas opciones de privacidad que no acaban de encajar. Como el hecho de que tu cuenta de Facebook aparece por defecto en los principales motores de búsqueda, incluido Google.

Por suerte, la solución es tan sencilla que podrás evitar que tu cuenta de Facebook aparezca en Google y otros motores de búsqueda en pocos minutos. Veamos todos los pasos a seguir.

Cómo ocultar tu cuenta de Facebook de Google fácilmente

Como te hemos indicado, el proceso para que tu cuenta en la red social creada por Mark Zuckerberg no aparezca en ningún motor de búsqueda es muy sencillo. Y evidentemente, completamente reversible. Por lo que, si por el motivo que sea cambias de opinión y quieres que tu cuenta de Facebook vuelva a aparecer en Google, Bing y el resto de buscadores, solo tendrás que volver a habilitar esta opción.

Por otro lado, cabe destacar que, aunque vayas a eliminar tu cuenta de Facebook de Google y resto de motores de búsqueda, el proceso no es inmediato. Así que ten un poco de paciencia, ya que en los próximos días debería desaparecer toda la información relacionada con tu cuenta. ¿Sigue apareciendo tu cuenta pasadas varias semanas? Entonces no dudes en contactar con Facebook. Veamos los pasos que debes seguir:

Abre tu cuenta en Facebook y pulsa sobre las tres líneas situadas en la parte superior derecha para acceder a las opciones de tu cuenta.

Pulsa sobre Configuración.

Verás un nuevo menú, baja hasta Privacidad y pulsa sobre Configuración de Privacidad.

Si has seguido los pasos correctamente, en Configuración de la privacidad busca la opción ¿Quieres que los motores de búsqueda fuera de Facebook enlacen a tu perfil? Donde verás que aparece la opción Sí de forma predefinida, y pulsa sobre ella.

Ahora, desactiva el interruptor y confirma pulsando sobre Desactivar.

Como habrás podido comprobar, el proceso es muy sencillo, por lo que no dudes en hacerlo para aumentar la privacidad de tu cuenta de Facebook.