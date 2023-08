Si eres usuario de NodoSports, la aplicación más popular para ver fútbol gratis actualmente, es posible que te hayas encontrado con un problema al intentar abrirla: un mensaje que dice «Actualización disponible» y que no te deja acceder a los partidos en directo. ¿Qué hacer en este caso? ¿Cómo solucionar este inconveniente? En este artículo te explicaremos paso a paso cómo actualizar NodoSports para seguir disfrutando de la app.

¿Por qué NodoSports dice «Actualización disponible»?

NodoSports es una aplicación que se actualiza constantemente para ofrecer a sus usuarios la mejor experiencia posible. Cada cierto tiempo, los desarrolladores lanzan nuevas versiones que incorporan mejoras, correcciones de errores, nuevas funcionalidades y más. El ejemplo más reciente de esto es la versión 1.1 de NodoSports que añadió una importante optimización para mejorar su rendimiento.

Por tanto, cuando NodoSports dice «Actualización disponible», significa que hay una nueva versión disponible para descargar e instalar en tu dispositivo. Si no lo haces, simplemente no podrás acceder a sus señales. Por eso, es recomendable que actualices NodoSports lo antes posible.

Cómo actualizar NodoSports a la nueva versión disponible

Actualizar NodoSports es muy fácil y solo te llevará un par minutos. Dependiendo del tipo de dispositivo que tengas, el proceso puede variar ligeramente, pero en general estos son los pasos que debes seguir:

Abre NodoSports y selecciona la opción Actualizar ahora .

. Te llevará a la página web para descargar el APK AdrenalinaGol.

Pulsa uno de los botones de descarga y luego busca el archivo descargado en la carpeta de descargas de tu Android.

Selecciona el APK y toca en Instalar . Quizás tengas que activar la instalación de aplicaciones de origen desconocido antes de hacer esto, si no lo habías hecho ya.

. Quizás tengas que activar la instalación de aplicaciones de origen desconocido antes de hacer esto, si no lo habías hecho ya. Una vez finalizada la instalación, ya puedes abrir la app AdrenalinaGol en tu Android y seguir disfrutando de partidos gratis en directo.

Por si no quedó claro, cabe aclarar que AdrenalinaGol ha llegado para sustituir a NodoSports, lo que significa que la «actualización» es simplemente un cambio de app.

Así que el último paso de este tutorial, aunque no es estrictamente necesario, es desinstalar la app de NodoSports porque no la necesitarás más. Te dejamos con un breve tutorial de cómo desinstalar aplicaciones en Android en caso de que no sepas hacerlo.

Sin más que añadir, nos despedimos deseando que este artículo te haya servido para solucionar tu problema con NodoSports. Si te quedó alguna duda, coméntanosla para ayudarte.