Con la ayuda de un buen launcher puedes hacer que tu Android se vea y se sienta justo como tú quieres. Solo tienes aprovechar todos los ajustes que te ofrece para personalizar tu dispositivo al máximo. Esto suele tomar unos cuantos minutos, ya que hay muchas cosas que te interesará cambiar. Una vez que termines de personalizar el launcher, seguramente no recordarás todos los cambios que hiciste y será muy tedioso volver a pasar por este proceso.

Por esa razón, es necesario que sepas cómo crear una copia de seguridad del launcher de tu Android. Así, te asegurarás de no perder la personalización de tu móvil si se daña o pierde y de tener un punto de restauración seguro si por algún error se cambian los ajustes. Además, hacer esto es muy útil para cuando quieres que tu nuevo móvil tenga exactamente el mismo launcher de tu móvil viejo, sin tener que configurar todo de cero.

A continuación, te explicaremos cómo hacer una copia de seguridad en los 6 launchers para Android más populares de terceros. Lastimosamente, los launchers de fabricantes como Xiaomi o Samsung no ofrecen esta opción.

Cómo hacer una copia de seguridad en Nova Launcher

Empezamos con Nova Launcher, que es probablemente el launcher más popular para Android. Para hacer una copia de seguridad de este lanzador solo debes hacer lo siguiente:

Mantén pulsado un espacio vacío en la pantalla principal de tu Android.

en la pantalla principal de tu Android. Selecciona Ajustes .

. Ve a Copias de seguridad e importar .

. Pulsa en Copia de seguridad .

. Elige un nombre para la misma y toca en Almacenamiento para elegir dónde se guardará. Preferiblemente, deberías seleccionar Compartir para subir la copia de seguridad a tu cuenta de Google Drive, por ejemplo, u a otro dispositivo.

para elegir dónde se guardará. Preferiblemente, deberías seleccionar Compartir para subir la copia de seguridad a tu cuenta de Google Drive, por ejemplo, u a otro dispositivo. Presiona en Aceptar.

¡Listo! La próxima vez que instales Nova Launcher puedes usar la copia de seguridad creada para restaurar tus ajustes favoritos.

Cómo hacer una copia de seguridad en Action Launcher

¿Usas Action Launcher en tu Android? Entonces sigue estos pasos para hacer una copia de seguridad de tu lanzador:

Pulsa un espacio vacío en la pantalla principal de tu Android hasta que aparezca un menú.

en la pantalla principal de tu Android hasta que aparezca un menú. Selecciona Home settings .

. Entra en Copia de seguridad e importación .

. Presiona en Copia de seguridad .

. Elige dónde quieres guardar la copia, luego ponle un nombre y finalmente toca en Guardar.

¡Eso es todo! Desde esta misma configuración puedes activar la copia de seguridad automática. Con dicha opción activada, Action Launcher hará copias de seguridad periódicamente para tener siempre una copia del launcher actualizada con los últimos cambios que has realizado.

Cómo hacer una copia de seguridad en Microsoft Launcher

Pero si tienes el launcher de Microsoft en tu Android, los pasos que debes seguir son los siguientes:

Mantén presionado un espacio vacío en la pantalla de inicio de tu Android.

en la pantalla de inicio de tu Android. Presiona en Configuración de Launcher .

. Selecciona Hacer copia de seguridad y restaurar .

. Toca en Hacer copia de seguridad de Microsoft Launcher .

. Elige dónde quieres guardar la copia y por último pulsa el botón azul de “Hacer copia…” .

. Puedes deseleccionar algunas partes del launcher que no deseas respaldar antes de hacer la copia. Hazlo si quieres y después presiona en Hacer una copia de seguridad ahora.

Vale la pena mencionar que las copias de seguridad en la nube de Microsoft Launcher solo se pueden subir a tu cuenta de Microsoft. Sin embargo, tú mismo puedes subir la copia de seguridad local al servicio de almacenamiento en la nube de tu preferencia para saltarte esta restricción.

Cómo hacer una copia de seguridad en Smart Launcher

En caso de que uses Smart Launcher (también conocido como Smart Launcher 5), el procedimiento a seguir para crear una copia de seguridad es este:

Pulsa un espacio vacío de la pantalla de inicio de tu Android hasta que aparezca un menú.

de la pantalla de inicio de tu Android hasta que aparezca un menú. Desliza hacia arriba el menú que apareció o simplemente toca en Mostrar todas las configuraciones.

que apareció o simplemente toca en Mostrar todas las configuraciones. Selecciona Copia de seguridad .

. Toca el botón Crear nueva copia que está en la esquina inferior derecha.

que está en la esquina inferior derecha. Introduce un nombre para la copia y luego pulsa en Continuar.

De esa forma, la copia se habrá creado de forma local. Si quieres guardarla en una aplicación o enviarla a un contacto, simplemente mantenla pulsada en el menú de Copia de seguridad de Smart Launcher y seguidamente selecciona Enviar. De esta misma manera puedes eliminar la copia o restaurarla.

Cómo hacer una copia de seguridad en Rootless Launcher

No queremos dejar de mencionar al Rootless Launcher que en los últimos años se ha hecho muy popular por ser básicamente el launcher de los Pixel. Lastimosamente, este lanzador no permite hacer una copia de seguridad de sí mismo. Pero tampoco es que necesite una función como esta, ya que es un launcher muy minimalista y tiene muy pocas opciones de personalización para cambiar.

Cómo hacer una copia de seguridad en Lawnchair Launcher

Otro excelente launcher minimalista para Android es Lawnchair que actualmente está disponible en Google Play Store como Lawnchair 2. Si quieres hacer una copia de seguridad de este launcher, sigue estos pasos:

Pulsa un espacio vacío de la pantalla principal y selecciona Configuración de página en el menú que aparecerá.

en el menú que aparecerá. Ve a Respaldar y restaurar .

. Presiona en Crear .

. Elige el nombre y dónde deseas guardar la copia.

la copia. Finalmente, toca el botón de listo que está en la esquina inferior derecha.

Tras crear la copia, luego puedes volver a la configuración de Respaldar y restaurar y mantenerla pulsada para seleccionar Compartir y enviarla a otra aplicación. Allí mismo puedes eliminar la copia o restaurarla.

¡Eso es todo! Si tu launcher no aparece en esta lista, te aconsejamos que sigas igualmente estos pasos. Tan solo ve a la configuración del launcher y allí debería estar la opción de hacer una copia de seguridad. En caso de que no aparezca, es muy posible que no tenga esta función. De todas formas, puedes decirnos cuál launcher usas y aquí resolveremos tus dudas.