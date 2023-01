Si tanto tú como tu pareja quieren saber cómo luciría vuestro hijo, pues no necesitarán utilizar una herramienta de edición de imágenes, o bien contratar a alguien para que lleve a cabo dicha “simulación”. Gracias al filtro “Nuestro bebé”, cualquier persona puede descubrir en cuestión de segundos cómo sería su bebé.

A pesar de que este efecto se hizo viral en TikTok, una enorme cantidad de personas han subido vídeos a dicha red social mostrando cómo funciona, el filtro Nuestro Bebé solo está presente en la app de Kwai. O sea, nunca lo ibas a poder encontrar en TikTok, pues dicho efecto jamás llegó a la red social en cuestión.

Para tu suerte, aquí te explicaremos paso a paso todo lo que deberás hacer para encontrar y usar el filtro que te muestra cómo sería tu bebé, ¡no te llevará más de 5 minutos hallarlo!

Así puedes encontrar y usar el filtro “Nuestro bebé” en Kwai

Como bien mencionamos al principio del artículo, deberás descargar la app de Kwai en tu móvil para poder encontrar y usar el filtro que te muestra cómo será tu bebé. Si ya la tienes instalada en tu teléfono, tendrás que realizar todos esos pasos para hallar el efecto en cuestión:

Abre la app de Kwai .

. Una vez que estés dentro de la red social, deberás pinchar sobre la pequeña lupa que se ubica en la esquina superior derecha.

que se ubica en la esquina superior derecha. Pincha sobre el buscador y escribe lo siguiente: “Nuestro Bebé” (sin las comillas).

Dale a la opción que dice “Buscar”.

Presiona sobre el primer resultado .

. Pincha en el efecto “Nuestro Bebé”, el cual aparece abajo a la izquierda de la pantalla.

Dale al botón de color naranja que dice “Usar este efecto”.

que dice “Usar este efecto”. Toma una foto de tu rostro y el de tu pareja .

. En segundos, el efecto te mostrará cómo será tu bebé.

Vale añadir que no hace falta tener una pareja para usar el efecto, pues el mismo permite subir imágenes desde la galería, o bien capturar dos fotos del mismo rostro (el resultado no debería ser diferente en este caso).

Por último, pero no por eso menos importante, si aún no has podido hallar este filtro, te recomendamos pinchar en el enlace que te dejamos al final del artículo. El mismo te llevará de forma directa al efecto “Nuestro Bebé” de Kwai.

Enlace | Filtro Nuestro Bebé