La inteligencia artificial se ha adueñado de TikTok, pues son cada vez más los filtros y efectos que utilizan IA para ofrecer resultados asombrosos. En esta ocasión nos toca hablar del filtro de PAW Patrol, el cual tiene la capacidad de convertir a cualquier perro en un personaje de esta popular serie para niños.

Si ya lo has visto dentro de esta red social, pero no lo pudiste utilizar porque no sabes dónde se encuentra y cómo usarlo de forma correcta, queremos informarte que estás en el lugar adecuado.

Aquí vamos a mostrar cómo hallarlo dentro de TikTok y qué pasos tendrás que seguir para poder convertir a tu perro en un personaje de PAW Patrol. Lo único que necesitas es actualizar la app de TikTok a la última versión, ¡ese es el único requisito!

¿Cómo encontrar y usar el filtro que convierte a tu perro en un personaje de PAW Patrol?

A diferencia del filtro que te hace ver más musculoso, el cual también ha sido viral en TikTok, podrás hallar el efecto de PAW Patrol sin descargar ninguna app externa, y es que este filtro se encuentra dentro de la propia red social.

Lo primero que deberás hacer, es abrir la aplicación de TikTok desde tu dispositivo móvil.

Una vez que estés dentro de la respectiva red social, tendrás que pinchar sobre la pequeña lupa que se ubica en la esquina superior derecha de la pantalla.

Dentro del buscador, tendrás que escribir estas palabras: "Paw Patrol Character" (sin las comillas). Pincha sobre el primer resultado.

Entra en el primer efecto, el que dice "Paw Patrol Character".

Pulsa sobre el botón de color rojo que dice “Usar este efecto”.

Utiliza la cámara trasera de tu móvil y enfoca a tu perro. Una vez que tu mascota se vea en la pantalla de tu terminal, tendrás que pulsar sobre la misma.

TikTok analizará la foto y le aplicará el filtro.

Si realizaste todos los pasos de forma correcta, transformarás a tu perro en un personaje de PAW Patrol.

Por último, pero no por eso menos importante, hay usuarios que no pueden utilizar este filtro en sus dispositivos móviles. Si tú eres uno de ellos, y TikTok te dice que tu dispositivo no admite este efecto, te aconsejamos descargar la versión beta de la app (suele solucionar este tipo de inconvenientes).