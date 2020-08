Los chats grupales de Instagram son una opción buenísima para interactuar con tus amigos por DM. Pero cuando te agregan a un grupo que no te interesa para nada, puede que te moleste estar recibiendo todos sus mensajes al día. Si bien ya te hemos dicho cómo eliminar las notificaciones de estos grupos, esta vez te damos la solución para evitar que te añadan a grupos de Instagram.

Impedir que te agreguen a grupos de Instagram es así de sencillo

No hay un método oficial para evitar que te incluyan en grupos de Instagram, como sí lo tiene WhatsApp. Sin embargo, lo que puedes hacer es bloquear al usuario que te ha añadido al grupo. Sigue los pasos:

Entra en el grupo al que has sido añadido y pincha en el círculo que está en la esquina superior derecha, justo al lado del ícono de la cámara de vídeo.

que está en la esquina superior derecha, justo al lado del ícono de la cámara de vídeo. Selecciona el usuario que creó el grupo, o cualquiera que desees bloquear, e inmediatamente te llevará hasta su perfil.

que creó el grupo, o cualquiera que desees bloquear, e inmediatamente te llevará hasta su perfil. Presiona los 3 puntos que están en la esquina superior derecha de tu pantalla.

que están en la esquina superior derecha de tu pantalla. Te aparecerá una ventana de opciones. Selecciona “Bloquear”, ¡y listo!

Si no quieres bloquear un usuario, prueba con una opción más amigable

Si te parece demasiado radical bloquear un usuario para que no te siga agregando a grupos de Instagram, puedes probar la opción de restringir su cuenta; así limitarás su interacción contigo.

Por ejemplo, si te añade a un grupo o te escribe desde su chat, verás la notificación en tus solicitudes de mensajes (así que no sabrá si estás conectado o si has leído lo que te envió). Incluso seguirá viendo tus historias, pero no podrá reaccionar a ellas. Además, solo él y tú (si así lo quieres) podréis ver los comentarios que haga en tus publicaciones. Eso sí, no te llegarán las notificaciones, por lo que será a la suerte que te fijes si te ha dejado un comentario. Lo mejor de esta función es que el usuario no se dará cuenta de que lo has restringido.

Para activarla, solo debes seguir los mismos pasos que te describimos antes, pero en lugar de presionar “Bloquear” cuando entres en el perfil del usuario, selecciona “Restringir”, ¡y listo!

Como ves, es muy sencillo librarte de que te añadan a grupos molestos en Instagram. Y si eres un usuario con mucha actividad en esta red social, también te explicamos cómo reportar un comentario que te desagrade o fijar uno que te parezca positivo.

Y tú, ¿quieres evitar que te añadan a grupos de Instagram sin tener que bloquear o restringir a los usuarios?