La mensajería Rich Communication Service (RCS) diseñada por Google es la evolución natural de los SMS tradicionales. Con un RCS puedes enviar mensajes idénticos a los que mandas por WhatsApp, Telegram, o incluso iMessage en Apple, que es la competencia directa de este servicio.

Los mensajes RCS son una nueva ventana de comunicación, pero ciertamente no aportan nada realmente novedoso. Además, tienen un pequeño problema, por lo que en ocasiones es mejor deshabilitarlos. ¿Quieres saber cómo? Así puedes desactivar los RCS si tu móvil no es compatible con ellos.

¿Por qué desactivar los mensajes RCS en tu móvil?

Al ser una plataforma estrechamente relacionada con los SMS, tu número telefónico está asociado a tu registro de mensajería RCS. En general esto no representa problema alguno, salvo en un solo caso, que utilices tu número en un móvil compatible con RCS, y luego en uno que no.

Cuando esto sucede, podrías no recibir mensajes de texto (SMS/MMS) debido a ello. ¿Por qué? Porque tu número se registró automáticamente en la plataforma RCS en el primer móvil (compatible), y este servicio se utiliza como sustituto de los SMS tradicionales. Sin embargo, cuando cambias a un dispositivo no compatible el registro sigue activo, pero los mensajes no llegan porque el móvil no tiene cómo interpretarlos (porque no soporta RCS).

Además de esto, también existen algunos detalles adicionales, como que los mensajes RCS no están cifrados de punta a punta. Aparte hay otras razones que detallamos en el artículo de por qué no vale la pena usar la mensajería RCS.

Google sabe todas estas cosas, especialmente lo del problema con los SMS y los móviles no compatibles con RCS. Por consiguiente, habilitaron un sistema para que te des de baja en el servicio en cualquier momento, y de una manera sencilla.

Cómo deshabilitar los mensajes RCS en tu móvil

Al igual que en iMessage de Apple, el sistema para cancelar tu registro en la plataforma RCS consta de un par de modalidades. La primera es para cuando tienes tu viejo móvil contigo, y la segunda es para cuando no lo tengas. El proceso es muy fácil de seguir, y tan solo tendrás que hacer lo siguiente para darte de baja en el servicio:

Si tienes tu móvil anterior (el que era compatible):

Abre la aplicación de Mensajes. Accede al menú de “Opciones adicionales” presionando el ícono de los tres puntos. Entra en “Ajustes” y ahí en “Funciones de chat”. Desactiva la opción “Habilitar funciones de chat”.

Si ya no tienes el móvil anterior contigo:

Ingresa al formulario de desactivación en la web de Google Messages. Introduce tu número telefónico y presiona “Enviar código”. Copia el código de 6 dígitos que recibiste en tu smartphone en el formulario y verifica.

En este segundo caso es necesario que Google compruebe que realmente eres el dueño del número telefónico, o que estás autorizado a utilizarlo. Esto es una medida de seguridad adicional para evitar que algún gracioso te dé de baja en el servicio sin consentimiento, o si te roban o pierdes el móvil.

Ciertamente existe una tercera modalidad, que es la de la baja automática, pero como no tienes que hacer nada, no la contamos como tal. Para darte de baja automáticamente solo tendrás que cambiar tu número al nuevo móvil, y si no envías un RCS en aproximadamente 8 días, tu registro se eliminará.

Marca este artículo entre tus favoritos, porque puede que no lo necesites ahorita, pero si luego quieres darte de baja en la mensajería RCS, seguro que te hará falta.

Fuente | Google