¿Quieres exprimir al máximo tu Galaxy? Si es así, debes saber que Samsung hace que tu Galaxy vaya más lento aposta. La buena noticia es que se puede desactivar Game Optimizing Service (GOS). Por si no lo sabías, esta es la función que causa que tu móvil no rinda al 100 %. Es por eso que GOS hace que los S22 y otros smartphones de la marca no te ofrezcan toda la potencia que tienen.

¿Te interesa ponerle punto final a los lios que te genera la optimización de Samsung? Pues entonces quédate en la web y descubre cómo hacer que tu Galaxy vaya más rápido al desactivar GOS.

Cómo desactivar Game Optimizing Service para sacarle el máximo potencial a tu Galaxy

Tal vez pienses que hay que rootear tu móvil Android para lograr esto. Ahora bien, no es necesario tener un Galaxy con root. Y es que para detener a GOS y a todos los optimizadores de Samsung, solo debes descargar la app NetGuard.

Esta herramienta puede bloquear el acceso a Internet de cualquier aplicación. Es así como podrás evitar que GOS se conecte a la red y limite la potencia de tu Galaxy. NetGuard es uno de los mejores firewalls para móviles Android, así que este cortafuegos te será de mucha ayuda.

Después que tengas NetGuard en tu Samsung, sigue estos pasos:

Abre NetGuard y entra en los ajustes del firewall .

. Pulsa donde dice «Opciones avanzadas» y selecciona la opción «Administrar aplicaciones del sistema» .

. Después, ve al cuadro de búsqueda de la app y copia la palabra «Game» .

. En ese momento, verás tres funciones: Game Booster, Game Launcher y Game Optimizing Service . Estas apps son optimizadores que hacen que tu Samsung vaya lento.

. Estas apps son optimizadores que hacen que tu Samsung vaya lento. Pincha el ícono del WiFi y los datos móviles para que las tres apps dejen de tener acceso a Internet .

. También entra en los ajustes de las herramientas pinchando el ícono de la rueda dentada . Aquí pulsa la opción que te permite borrar los datos de los optimizadores.

. Aquí pulsa la opción que te permite borrar los datos de los optimizadores. Ahora vuelve a NetGuard, activa el cortafuegos y reinicia tu Samsung .

. Después de todo esto, abre de nuevo la app y chequea que los tres servicios sigan desactivados.

¡Y listo! Una vez GOS ya no se ejecute por defecto, notarás que tu Samsung va mucho más rápido. Esta diferencia se verá sobre todo cuando juegues a los mejores juegos de Android, ya que los optimizadores de Samsung bajan mucho los FPS de estas apps.

Esto te puede pasar si desactivas Game Optimizing Service durante mucho tiempo

GOS se incluye en la mayoría de los Samsung desde que se lanzó la serie S20. La herramienta parece molesta, pero cumple con una función clave. Y es que gracias a este optimizador, la batería de tu Galaxy dura mucho más tiempo. A su vez, la temperatura de tu móvil se mantiene bajo control.

Por ende, al desactivar GOS, es lógico que lograrás que tu Galaxy rinda mejor. Pero esto vendrá con dos efectos secundarios: la autonomía de tu smartphone se reducirá bastante y el SoC se calentará más de lo normal.

Además, todo indica que detener a Game Optimizing Service solo sirve para mejorar los FPS de algunos juegos durante un par de horas. Es por eso que no te recomendamos abusar mucho del truco con NetGuard que te acabamos de mostrar.

Y tú, ¿qué piensas de GOS? ¿Vas a desactivar la función para jugar de manera más cómoda en tu Samsung Galaxy? Cuéntanos en los comentarios.