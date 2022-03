Los Samsung Galaxy S10, S20, S21 y los recientes Galaxy S22 tienen un gran problema: no están usando toda su potencia. Un grupo de usuarios coreanos descubrió que, por alguna razón, Samsung está limitando el rendimiento en 10 mil aplicaciones de sus smartphones de gama alta. Lo hacen con una función integrada y activada por defecto llamada Game Optimizing Service (GOS) que se supone que debería mejorar el rendimiento con juegos.

Sin embargo, curiosamente esta limitación también afecta a algunos juegos, así como a sus móviles de última generación que usan el Exynos 2200 con GPU AMD. Así que la función no cumple con lo que promete del todo y a la vez descartamos que se trate de un caso más de obsolescencia programada. ¿Entonces por qué Samsung activa de serie una función como esta que debería dejarse a elección del usuario? Enseguida lo analizamos.

Los Galaxy disminuyen su rendimiento con casi todas las apps populares, excepto con benchmarks

Samsung realmente no está sacando ninguna ventaja al activar Game Optimizing Service de fábrica, ya que este servicio disminuye el rendimiento tanto de las apps preinstaladas de Google como de las propias aplicaciones de la compañía. También ralentiza algunas apps populares como Netflix, Disney+, TikTok, Facebook, Twitter y Amazon. En total, hace que vayan lentas (aunque no se note) unas 10000 aplicaciones, de las cuales 3200 son juegos.

Por tanto, GOS limita el rendimiento de casi todas las aplicaciones que normalmente usas en tu Galaxy, sin importar a qué empresa pertenecen estas. ¿No hay apps que se salven de este servicio? Sí, principalmente los benchmarks (las herramientas que miden qué tan potente es un móvil). Esto se sabe gracias a John Pole, creador de Geekbench, que hizo una prueba muy interesante que dejó en evidencia el «sistema de optimización para juegos» de Samsung.

Pole hizo dos test de rendimiento del Galaxy S22 utilizando Geekbench: en uno no cambió el nombre del benchmark y en el otro renombró la app como Genshin Impact (sin cambiar absolutamente nada más). El resultado fue que usando el nombre del juego la puntuación caía un 46 % en multicore y un 15 % en single-core. Eso demostró que Samsung limita el rendimiento de acuerdo a esta lista de apps que no pueden usar toda la potencia de los Galaxy.

¿Por qué Samsung hace que tu móvil vaya lento aposta?

Ahora bien, está claro que Samsung no hace que tu Galaxy vaya más lento por dejar mal a las apps de la competencia, ni por obsolescencia programada y ni siquiera por mejorar el rendimiento de los juegos. ¿Entonces por qué no permiten que sus smartphones funcionen con toda la potencia? La compañía surcoreana no ha compartido una explicación convincente al respecto, pero nosotros creemos que es por estas dos razones:

Alargar la duración de la batería : al reducir el trabajo que tiene que hacer la CPU y la GPU, se logra un menor consumo de energía y en consecuencia una mayor autonomía del móvil.

: al reducir el trabajo que tiene que hacer la CPU y la GPU, se logra un menor consumo de energía y en consecuencia una mayor autonomía del móvil. Evitar que se caliente demasiado el procesador: los Galaxy S más recientes han apostado por un diseño sumamente delgado que hace que tengan poco espacio para la disipación de calor. Por ello, para impedir que tu móvil suela sobrecalentarse, limitan la potencia del SoC.

Al parecer, este es el precio a pagar por smartphones tan delgados que no pueden albergar baterías grandes ni sistemas de refrigeración. La buena noticia es que Samsung ha dicho que pronto permitirán a los usuarios priorizar el rendimiento (eliminar la limitación de GOS) sobre la batería a través de la aplicación Game Launcher. Así que con la próxima actualización podrás mejorar el rendimiento de tu Galaxy. Mantente atento.