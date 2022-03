FRP es el acrónimo de «Factory Reset Protection» que en español significa «Protección contra restablecimiento de fábrica». Así que, si en tu móvil ha aparecido el mensaje de error «Custom Binary Blocked by FRP lock», quiere decir que has disparado su sistema de protección que evita que se produzcan manipulaciones de software no deseadas o reinicios de fábrica sin la autorización del propietario original.

Este problema surge con frecuencia después de haber rooteado el teléfono con el objetivo de flashear una nueva ROM / firmware o modificar otros ajustes avanzados. También suele presentarse cuando se intenta restablecer el sistema a su estado de fábrica sin haber desvinculado antes la cuenta de Google. Afortunadamente, existen varias formas de solucionar este error y a continuación te mostramos las más efectivas.

Cómo solucionar el error «Custom Binary Blocked by FRP lock»

Como mencionamos antes, hay muchas maneras de dar solución al error «Custom Binary Blocked by FRP lock». Aquí te mostraremos las cinco mejores, desde la más sencilla de aplicar hasta la más complicada. Pero no te asustes porque realmente todas las soluciones están al alcance del usuario promedio. Tú solo sigue los pasos al pie de la letra y más temprano que tarde habrás solucionado el error.

Solución 1: haz un reinicio forzado

En raras ocasiones, un simple reinicio forzado eliminará el error que te tiene a maltraer. ¿Cómo se hace? De esta forma:

Enciende el móvil con en el botón de encendido como lo harías normalmente.

con en el botón de encendido como lo harías normalmente. Luego, pulsa los botones de encendido y bajar volumen a la vez .

. La pantalla se pondrá en negro y el teléfono se reiniciará por sí solo. Si no lo hace, entonces enciéndelo tú.

Verifica si el error desapareció. Si sigue allí, no te desanimes, era de espera. Prueba con las siguientes soluciones.

Solución 2: usa el modo Recovery para reiniciarlo

Formatear tu smartphone también puede quitar el error «Custom Binary Blocked by FRP lock» en ciertos casos. Este método hará que se borre todo lo que tienes en tu dispositivo, pero puede ser la solución que estabas buscando. ¿Quieres probarla? Haz lo siguiente:

Apaga tu móvil.

Una vez apagado, mantén presionada esta combinación de botones: encendido + volumen arriba + Inicio . Cuando se encienda la pantalla, suelta los botones.

. Cuando se encienda la pantalla, suelta los botones. Utilizando los botones físicos de volumen para desplazarte y el de encendido para aceptar, selecciona la opción W ipe data/Factory reset .

. Ahora, presiona en Yes / delete all user data .

. Espera a que el proceso finalice y después pulsa en Reboot system now.

De esa manera, tu smartphone se iniciará desde cero y posiblemente ya no tendrá el susodicho error.

Solución 3: utiliza TalkBack para parchear el error

TalkBack es una app de Google integrada en la mayoría de dispositivos Android que sirve para controlarlos sin siquiera mirarlos. Puedes aprovechar la configuración de esta herramienta para instalarle a tu móvil un parche que soluciona el bloqueo FRP. Aunque antes de hacer eso, te recomendamos seguir este procedimiento:

Desconéctate de cualquier red WiFi en tu Android (no apagues la conexión).

Pulsa 3 veces seguidas el botón de inicio de tu móvil para lanzar la configuración de TalkBack.

de tu móvil para lanzar la configuración de TalkBack. Cuando salgan las opciones, presiona en Ajustes y sal de TalkBack presionando otra vez el botón de inicio tres veces seguidas.

En algunos casos, esto es suficiente para eliminar el error. Si tu teléfono sigue teniendo el problema, entonces continúa haciendo lo siguiente:

Vuelve a entrar en la configuración de TalkBack tocando tres veces el botón de inicio.

tocando tres veces el botón de inicio. Ve a Ajustes > Ayuda de TalkBack .

. Seguidamente, abre uno de los vídeos que verás en esta sección y pulsa la opción de Compartir .

. Luego, toca en Más y aparecerá unos ajustes de actualizaciones de YouTube. Allí, selecciona Omitir .

y aparecerá unos ajustes de actualizaciones de YouTube. Allí, selecciona . El vídeo comenzará a reproducirse en pantalla completa. Lo que debes hacer ahora es minimizarla, arrastrándola a la parte inferior .

. Abre los Ajustes de YouTube (están en la esquina superior derecha) y ve a Política de privacidad > Abrir con Internet > Cancelar .

. A continuación, se abrirá el navegador de Android donde debes introducir lo siguiente: “ QuickShortcutGoogle Manager ” (sin comillas).

” (sin comillas). Después, descarga los APK QuickShortcutMaker y Google Account Manager .

y . Luego, ingresa en el historial del navegador y selecciona desde el historial de descargas los APK que acabas de descargar. Primeramente, instala Google Account Manager y después el otro. Si Android bloquea los APK, habilita la instalación de fuentes externas o desconocidas.

que acabas de descargar. Primeramente, instala Google Account Manager y después el otro. Tras instalar el último APK (QuickShortcutMaker), toca en Abrir .

. En la app, busca «Google Account» y pincha en « Google Account Manager «.

«. Elige cualquiera de las dos opciones en las que aparezcan las rutas: «login» y «gsf.login.AccountSecurityActivity «.

«. Toca en Pruebe . Te pedirán una nueva contraseña, pero tú solo debes omitir este paso e ir a Browser sign-in (está en la parte superior derecha).

. Te pedirán una nueva contraseña, pero tú solo debes omitir este paso e ir a (está en la parte superior derecha). Finalmente, tienes que iniciar sesión con una cuenta de Google . Hazlo con una que no sea personal.

. Hazlo con una que no sea personal. Sigue los pasos mostrados en pantalla y listo.

Así, el error ya debería ser cosa del pasado. Si no, entonces hay que recurrir a la última y definitiva solución que verás enseguida.

Solución 4: vuelve al estado de fábrica (requiere PC)

El método que suele dar mejores resultados para solucionar el error «Custom Binary Blocked by FRP lock» consiste en instalar el firmware original del dispositivo para dejarlo como salido de fábrica. Para ello, debes tener lo siguiente:

El programa Odin instalado en tu PC, si tu móvil es Samsung. Si tu móvil usa un chip MediaTek, necesitarás SP Flash Tool.

El último firmware oficial de tu móvil Samsung o de otra marca. Recuerda que tienes que descargar la ROM que corresponda exactamente a tu modelo de teléfono.

Una vez que tengas lo necesario, sigue estos pasos para quitar este molesto error de tu smartphone:

Apaga el móvil.

Mantén pulsada la siguiente combinación de botones: volumen abajo + inicio + encendido .

. Cuando salga la pantalla de «Warning», presiona la tecla de volumen arriba .

. Verás una pantalla de «Downloading». En ese momento, conecta tu smartphone vía cable USB al PC .

. Abre Odin en el PC.

en el PC. El programa debería reconocer tu dispositivo, mostrando el mensaje Added en el recuadro de la izquierda. Si no, entonces descarga los drivers USB de tu Android, instálalos en el PC y vuelve a intentarlo.

en el recuadro de la izquierda. Si no, entonces descarga los drivers USB de tu Android, instálalos en el PC y vuelve a intentarlo. Seguidamente, pulsa el botón AP para seleccionar el firmware de tu móvil que debe estar en una carpeta de tu PC si lo descargaste y descomprimiste previamente.

de tu móvil que debe estar en una carpeta de tu PC si lo descargaste y descomprimiste previamente. Espera a que el programa verifique el firmware y luego presiona en Start .

. Ahora, solo espera a que el proceso se complete.

¡Eso es todo! Cuando finalice la instalación, tu Android se reiniciará automáticamente sin el error «Custom Binary Blocked by FRP lock». No tendrá tus apps instaladas ni nada de lo que habías guardado en él (fotos, vídeos, etc.), pero al menos podrás usarlo normalmente.

