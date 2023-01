Wikipedia tenía el mismo diseño desde hace 10 años, por lo que ya era hora que probara un nuevo estilo. Ahora bien, si no te gusta cómo se ve Wikipedia ahora, aquí te enseñaremos cómo volver al diseño antiguo de Wikipedia. Es muy sencillo y no te tomará más de 5 minutos.

Cabe aclarar que este cambio no afecta a la versión para móviles de Wikipedia (y mucho menos a su app), ya que esta tiene su diseño propio. Además, es importante matizar que al momento de escribir este artículo el nuevo diseño de Wikipedia aún no ha llegado a la versión en español de la web. Solo se puede ver en inglés. Sin embargo, debería aparecer en todos los idiomas de Wikipedia en los próximos días.

Cómo volver al diseño clásico de Wikipedia

Para cambiar el diseño de Wikipedia permanentemente es necesario tener una cuenta en la enciclopedia online. Así, independientemente del dispositivo desde donde entres en Wikipedia, verás el diseño de tu preferencia sin modificar nada nuevamente (siempre y cuando estés logueado). En definitiva, sigue estos pasos para volver al diseño antiguo de Wikipedia:

Si aún no tienes una, pincha este enlace para crear tu cuenta de Wikipedia.

Una vez hayas iniciado sesión con tu cuenta, ve a la sección de Preferencias pulsando tu icono de usuario en la esquina superior derecha. O simplemente presiona este enlace para ir a las Preferencias de Wikipedia.

pulsando tu icono de usuario en la esquina superior derecha. O simplemente presiona este enlace para ir a las Preferencias de Wikipedia. Dirígete a Apariencia y elige la opción Vector legacy (2010). También puedes usar los temas «Minerva Neue» (el de móviles), «MonoBook» (el que se usaba de 2004 a 2010) o «Timeless», pero no te recomendamos utilizarlos porque no están bien optimizados para dispositivos actuales.

Y si quieres usar el tema original de Wikipedia, la única opción que tienes es ir a Nostalgia.wikipedia.org, aunque esta versión no es del todo funcional.

El diseño Modern for Wikipedia puede que te guste más

En caso de que no te haya gustado el nuevo diseño de Wikipedia, pero ahora no quieres volver al antiguo, te recomendamos probar el diseño Modern for Wikipedia. Es un tema para Wikipedia más moderno, limpio y legible que se instala añadiendo la extensión Modern for Wikipedia en tu navegador Chrome, Edge, Opera o cualquier otro basado en Chromium. ¡Ah! Y también tiene una versión para Mozilla Firefox.