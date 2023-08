Messi ha llegado a la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos y la locura del futbol se ha apoderado del país norteamericano. La llegada del astro argentino al Inter de Miami está batiendo récords de audiencias y si no quieres perderte de ninguno de sus golazos, a continuación, te contamos cómo ver todos partidos de Messi en el Inter de Miami desde tu móvil, PC o Smart TV.

Para ver los partidos de Messi en el Inter de Miami tienes que pagar el MLS Season Pass de Apple TV+

Por si no lo sabes, a mediados de 2023 Apple Inc. se hizo con los derechos de transmisión de la MLS ante la llegada de Leo Messi y los mantendrá por los próximos 10 años. Esto significa que todos los partidos del Inter de Miami los transmite Apple TV de manera exclusiva en más de 104 países del mundo, que incluyen España, Argentina, México, etc.

Así, lo que tienes que hacer para de ver los partidos de Messi en el Inter de Miami es pagar el MLS Season Pass que cuesta 14,99 € al mes (o 12,99 € al mes si ya eres suscriptor de Apple TV+). Aquí abajo te dejamos el enlace a la web en la que puedes contratar este servicio, aunque también lo puedes hacer desde la app de Apple TV:

Enlace | MLS Season Pass de Apple TV+

Cómo ver gratis los partidos de Messi en el Inter de Miami

Ahora bien, si estás buscando cómo ver gratis los partidos del Inter de Miami, debes saber que existe una forma gratuita (pero ilegal) de disfrutar del nuevo equipo de Leo Messi. NodoSports es una app para ver deportes gratis que transmite (entre otras cosas) los partidos de Messi en el Inter de Miami. Además, esta aplicación también se puede instalar en la tele o en el ordenador. Desde Androidphoria, te recomendamos que uses este tipo de apps bajo tu responsabilidad.