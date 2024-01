Desde el 2019, los canales de televisión tenían a su frente una carrera contrarreloj hasta el 14 de febrero de 2024 para pasarse a la resolución HD, abandonando la calidad estándar (SD). Esto, aparentemente, pone en aprietos a quienes no tienen una TV que pueda reproducir la resolución 720p o 1080p, aunque siempre existen soluciones. No tendrás que cambiar de TV para lograr esto si tienes a tu lado un amigo infalible: el Chromecast, que muchas vidas ha salvado a lo largo de su historia.

Aquí te explicaremos cómo puedes ver los canales de la TDT en HD empleando al fiel dongle, ya sea que cuentes con una Google TV para ello, o no. En este último caso, puedes usar tu propio móvil para transmitir su pantalla.

Cómo ver la TDT HD en un Chromecast con Google TV

Existen varias formas de sintonizar los canales de la TDT en HD si empleas tu Chromecast con Google TV. En caso de que estés equipado con ambos dispositivos, solo deberás tomar en cuenta alguna de estas alternativas que te presentamos a continuación.

Usa apps de canales legales : hoy por hoy existen aplicaciones aprobadas por la Play Store y que pueden transmitir muchos canales de forma legal . Los ejemplos más famosos y que te recomendamos son Tivify y TDTChannels Player. Basta con descargar alguna de estas apps en tu Google TV y buscar desde allí el o los canales de la TDT HD que desees.

: hoy por hoy existen aplicaciones aprobadas por la Play Store y que pueden . Los ejemplos más famosos y que te recomendamos son Tivify y TDTChannels Player. Basta con descargar alguna de estas apps en tu Google TV y buscar desde allí el o los canales de la TDT HD que desees. Escoge una web que reúna a todos los canales para transmitirlos : otra forma que no implica descargar ninguna app, es ir a una web intermediaria en donde puedas ver las transmisiones de los diferentes canales de la TDT en un solo sitio. La página de este estilo que más destaca es Photocall.tv. Desde aquí puedes ver las transmisiones e incluso ubicar los sitios oficiales de cada canal, en caso de que desees mirar la transmisión desde su fuente original.

: otra forma que no implica descargar ninguna app, es ir a de los diferentes canales de la TDT en un solo sitio. La página de este estilo que más destaca es Photocall.tv. Desde aquí puedes ver las transmisiones e incluso ubicar los sitios oficiales de cada canal, en caso de que desees mirar la transmisión desde su fuente original. Míralos desde una IPTV : una aplicación de centro multimedia como Kodi también puede ser la solución a tu dilema teniendo un Chromecast con Google TV. Podrás acceder a todos los canales de la TDT HD lejos de encontrar ningún problema.

: una aplicación de centro multimedia como Kodi también puede ser la solución a tu dilema teniendo un Chromecast con Google TV. Podrás acceder a todos los canales de la TDT HD lejos de encontrar ningún problema. Sin intermediarios: ahora bien, para los que están suscritos a servicios como Movistar, Vodafone u Orange , no hace falta buscar apps o páginas. Estas operadoras ya permiten de por sí acceder a los canales de la TDT en HD, sea desde su propio descodificador o a través de Internet.

Cómo ver la TDT HD en un Chromecast con el móvil

Los que tengan un Chromecast a la mano, pero no una Google TV, también pueden arreglárselas para ver los canales de la TDT HD. Tan solo debes transmitir la pantalla de tu móvil Android al Chromecast, habiendo entrado previamente al sitio oficial de cada canal para verlos en directo. Si no conoces las páginas webs de los diferentes canales de la TDT, te los dejamos a continuación.

RTVE.es: donde puedes ver La1 , La2 , 24h y Teledeporte .

, , y . Atresplayer: donde puedes ver LaSexta , Antena 3 , Neox , Nova , Atreseries y Mega .

, , , , y . Mitele.es: donde puedes ver Divinity , Energy , Be Mad , Boing , FDF y Mtmad24h .

, , , , y . Cuatro.com: donde puedes ver el canal Cuatro .

. Telecinco.es: donde puedes ver el canal Telecinco .

. Paramountnetwork.es: donde puedes ver el canal Paramount.

El truco es tan sencillo como reproducir el directo desde tu móvil para luego llevar la transmisión al Chromecast con la TV que tengas compatible con el dongle. Así que ya sabes: no pienses que no podrás ver más los canales de la TDT solo porque estarán cambiando a HD. Si tienes contigo un Chromecast, esto no significará nada.