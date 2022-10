Los móviles son una parte esencial de la vida de la mayoría de los seres humanos en la actualidad, estos dispositivos nos mantienen conectados con el mundo y nos ayudan a ser más productivos. Sin embargo, para muchas personas, el tiempo que dedican a ver la pantalla de sus móviles es mucho más del necesario. Por esta razón queremos enseñarte a ver tu tiempo en pantalla con la ayuda de la app Bienestar digital.

Esta app se encuentra en la configuración de tu móvil Android, así que no será necesario que descargues una aplicación de terceros para poder tener un mejor conocimiento del tiempo que le dedicas a tu móvil. Aun así, existen un montón de apps que te brindan esta opción y muchas más para racionar tu tiempo en pantalla, como por ejemplo ActionDash: Tiempo de pantalla.

¿Cómo ver tu tiempo en pantalla en Android con la app Bienestar digital?

Todos los móviles con Android 9 o superior cuentan con una opción integrada para poder ver un registro preciso del tiempo que has pasado en pantalla, las apps que más has utilizado y el tiempo que le has dedicado a cada una, la cantidad de notificaciones que has recibido, entre otros aspectos.

Por supuesto, esta opción es un poco más específica que la de ver las horas de pantalla encendida de tu móvil. En modelos Xiaomi se ofrecen estas dos opciones. Así que, si lo que más te preocupa es el consumo de batería por la pantalla encendida de tu móvil, te recomendamos que veas nuestro artículo sobre este tema.

Para ver estos datos, sigue los pasos que tenemos a continuación:

Ingresa en la sección de Ajustes de tu móvil.

de tu móvil. Presiona en la opción de Bienestar digital y controles parentales .

. Para una información más específica sobre tu tiempo en pantalla, presiona en la gráfica de pastel .

. Allí podrás ver la información del uso de tu móvil durante el último mes.

¿Cómo instalar un acceso rápido para ver el tiempo en pantalla de tu móvil?

En el caso de que desees tener un acceso más fácil a tu información de tiempo en pantalla, siempre puedes crear un atajo. Con esto nos referimos a generar un icono de Bienestar digital y controles parentales que te lleve directo a la interfaz de bienestar digital donde puedas revisar tu información de tiempo en pantalla sin tener que pasar por tantos pasos.

Para facilitarte el proceso de verificar tu tiempo en pantalla, sigue los pasos que te dejamos a continuación:

Abre la opción de Ajustes o Configuración en tu móvil.

en tu móvil. Presiona en Bienestar digital y controles parentales .

. Desliza hacia abajo y habilita la opción que dice « Mostrar icono en la lista de apps «.

«. Y ya está listo, podrás encontrarlo en tu pantalla de inicio.

¿Cómo fijar el tiempo en pantalla directamente en la pantalla de inicio de tu móvil?

Por último, tenemos para ti un método para que puedas ver tu tiempo en pantalla directamente en tu pantalla de inicio sin tener siquiera que abrir la app de Bienestar digital. La mejor forma de hacer esto es con un widget, ya sabes, estas pestañas en tu pantalla de inicio que pueden contener botones útiles como un reproductor de música, una calculadora y por supuesto las horas de tu tiempo en pantalla.

Si deseas instalar el widget de Bienestar digital en tu pantalla de inicio para estar más consciente de tu tiempo en pantalla, sigue los pasos a continuación:

Vete a la pantalla de inicio de tu móvil.

de tu móvil. Presiona y mantén pulsado tu dedo en cualquier parte de la pantalla que no esté ocupada por algo.

por algo. Esto desplegará las opciones para poner widgets, generalmente en la parte baja de tu pantalla. Presiona en Widgets .

. Toca el widget de Bienestar digital, hazlo del tamaño que gustes y ubícalo donde mejor te parezca.

Es una muy buena idea, empezar a tratar de controlar tu tiempo en pantalla, ya que esto te ayudará a concentrarte más en cosas más productivas. Intenta trazarte un límite diario y trabaja con eso. Tú tienes el poder de usar tu móvil con más responsabilidad, es cuestión de constancia y de querer mejorar.