Cómo ver cuánto dinero has gastado en Amazon

¿Te interesa saber cuánto dinero has gastado en Amazon? Si tu respuesta es “sí”, pero no has podido obtener información al respecto desde el sitio web oficial de Amazon, o bien desde la app para dispositivos móviles, ¡no desesperes! Aquí vamos a explicarte de forma detallada como ver cuánto dinero gastaste dentro de esta plataforma.

A diferencia de otros servicios, como por ejemplo Steam, Amazon no dispone de una sección que permita conocer esta información. El motivo de ello es incierto, pues siendo una de las compañías más grandes del mundo, debería incluir algún tipo de reporte que permita ver cuánto dinero se gastó a lo largo de los últimos años.

De igual forma, existen dos métodos que pueden llevarse a cabo para “generar esos reportes de forma manual”. Si te interesa saber cómo realizar este procedimiento, lo único que deberás hacer es seguir leyendo nuestro artículo.

Así puedes ver cuánto dinero has gastado en Amazon

Antes de que te mostremos lo dos tutoriales en cuestión, uno para PC y el otro para dispositivos móviles, es necesario mencionar que existen extensiones para Google Chrome que facilitan esta tarea.

Una de ellas, la más utilizada, es Amazon Orden History Reporter. Esta extensión genera un reporte de todas las compras que fueron realizadas en Amazon de forma automática. Si bien es muy útil y extremadamente sencilla de utilizar, nosotros aconsejamos no descargarla.

El motivo de ello es que tiene acceso a nuestra cuenta de Amazon, por lo que cualquier agujero de seguridad que tenga la extensión, podría llegar a robar nuestra información. Es más, nosotros la hemos utilizado y nos encontramos con la sorpresa de que Amazon nos bloqueó la cuenta por “motivos desconocidos de seguridad”.

Ver cuanto dinero has gastado en Amazon desde el PC

Ver todo el dinero que gastaste en Amazon desde el PC 1 de 5

Lo primero que deberás hacer, es entrar en el sitio web de Amazon. Una vez que estés dentro del mismo, tendrás que iniciar sesión con tu cuenta , y posteriormente hacer clic en “Cuenta y Listas”.

, y posteriormente hacer clic en “Cuenta y Listas”. Se desplegará un menú con varias opciones, clica sobre la que dice “Pedidos”.

Amazon te mostrará los pedidos que has realizado en los últimos meses.

en los últimos meses. Pinchando sobre dicho apartado, podrás ordenar los pedidos por año .

. En resumen, lo que tendrás que hacer es ir anotando los montos totales de esos pedidos en un Bloc de notas, para luego sumarlos y ver cuánto dinero has gastado en Amazon.

Ver cuánto dinero has gastado en Amazon desde el móvil

Abre la app de Amazon compras desde tu teléfono.

desde tu teléfono. Inicia sesión con tu cuenta, y luego pincha en la segunda pestaña (tiene forma de persona).

Dale a la opción que dice “Tus pedidos”.

Verás los pedidos que has realizado durante los últimos 3 meses.

Si entras en “Filtro”, podrás seleccionar otros periodos de tiempo.

Elige el año que deseas.

Tendrás que entrar en cada uno de los pedidos que has realizado para ver el dinero que has gastado de forma individual.

para ver el dinero que has gastado de forma individual. En “Total del pedido”, verás el monto total de la compra que has hecho. Ese número es el que deberás anotar para ir sumando todas la compras que efectuaste.

En este caso, desde aquí recomendamos usar una app para tomar notas, pues te facilitará muchísimo la tarea al momento de sumar los precios de las compras que realizaste.

Sin mucho más que añadir al respecto, en caso de que uses una cartera digital, como por ejemplo Google Pay, para efectuar compras dentro de Amazon, podrás ver cuánto dinero has gastado desde dicha cartera, ¡será mucho más sencillo!