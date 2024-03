Stremio es una plataforma que te permite ver películas, series, documentales y canales de TV por streaming. Tiene una aplicación dedicada para ordenadores, móviles y smart TVs, pero también existe una versión web que te permite disfrutar de todo el contenido sin necesidad de descargar nada. En este artículo te explicamos cómo usar la versión web de Stremio online y qué ventajas tiene.

Cómo acceder a Stremio desde el navegador

Lo primero que tienes que hacer para usar la versión web de Stremio es entrar en la página oficial de la plataforma con cualquiera de estos enlaces (ambos son oficiales):

Enlace | Stremio web

Enlace alternativo | Stremio web v.4.4

Automáticamente, ingresarás con el perfil de «invitado anónimo», que no te impedirá hacer absolutamente nada (salvo guardar tus preferencias, tus listas y tu historial de reproducción), pero si quieres puedes iniciar sesión tocando la rueda dentada de configuración que está en la parte inferior del lateral izquierdo.

Cómo instalar addons en la versión web de Stremio

Para ver cualquier contenido en la versión web de Stremio, solo tienes que hacer clic en el título que te interese y se abrirá una ficha con toda la información: sinopsis, reparto, tráiler, valoración, etc. También verás una lista de fuentes o addons desde donde puedes reproducir el contenido. Algunas fuentes son oficiales y otras son creadas por la comunidad. Puedes elegir la que prefieras según la calidad, el idioma y los subtítulos disponibles.

Ahora bien, como sabrás, lo mejor de Stremio son sus addons en español que te permiten añadir muchas fuentes para ver contenido gratis. En la versión online de Stremio también puedes instalar addons de esta manera:

Toca el icono de Addons (el de rompecabezas que está en el lado izquierdo).

(el de rompecabezas que está en el lado izquierdo). Pulsa el menú de Instalado (Installed) y selecciona Complementos oficiales o Complementos de la comunidad .

y selecciona o . Allí verás una gran variedad de addons que puedes instalar pulsando el botón de Instalar que aparece al lado de cada uno (es posible que tengas que esperar a que cargue para confirmar la instalación).

que aparece al lado de cada uno (es posible que tengas que esperar a que cargue para confirmar la instalación). Si quieres instalar un addon que no aparece en la lista, tienes que pinchar el botón Agregar complemento o Add addon. Luego, pega el enlace del addon que quieres instalar, presiona en Agregar y listo.

¿No sabes dónde conseguir enlaces de addons para Stremio? Puedes obtenerlos desde la web Stremio Community Addons List, donde encontrarás todos los complementos creados por la comunidad (incluyendo Torrentio y SuperFlix) junto con un botón que dice «Copy Link» para que puedas copiar sus enlaces e instalarlos como te explicamos antes.

Una vez que instales los addons que añaden nuevas fuentes para Stremio, solo tienes que hacer clic en el botón de play del contenido que quieres y se abrirá el reproductor de Stremio en tu navegador. Allí podrás ajustar el volumen, el brillo, los subtítulos y el tamaño de la pantalla. También podrás pausar, adelantar o retroceder el contenido a tu gusto.

La versión web de Stremio no carga las películas o series: por qué y solución

Error de la versión web de Stremio al reproducir contenido 1 de 2

Si intentaste reproducir una película o serie en Stremio online y te apareció el error «Video is not supported» o «Failed to fetch», es normal. Ten en cuenta que la versión web de Stremio no es capaz de reproducir torrents de addons como Torrentio, ThePirateBay o MediaFusion por sí solo.

Para poder reproducir contenido de addons no oficiales en la versión web de Stremio, es necesario que instales la aplicación de Stremio en tu ordenador. La puedes descargar desde la web oficial de Stremio. Luego de que la tengas instalada, ábrela y déjala en segundo plano. De esa manera, el problema se solucionará automáticamente.

Como ves, usar la versión web de Stremio online es muy fácil y cómodo. Solo necesitas una conexión a Internet estable y un navegador compatible. Así podrás disfrutar de todo el contenido que ofrece Stremio sin límites ni restricciones. ¿A qué esperas para probarlo?