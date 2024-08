Las inteligencias artificiales no solo pueden ayudarte con tus trabajos de redacción, matemáticas, diseño gráfico, producción de vídeos, música, diapositivas, etc. También las puedes usar para gastar una broma a tus amigos y divertirte un rato.

Y es que en Internet puedes encontrar servicios gratuitos como el Maestro del Roast de Monica AI. Esta es una función de inteligencia artificial que critica perfiles de Instagram de forma divertida e ingeniosa.

¿Quieres probarla? Pues a continuación te contamos cómo usar la IA que critica el Instagram de alguien para que puedas echarte unas risas con tus amigos disfrutando de lo que una inteligencia artificial opina sobre sus perfiles.

Cómo usar la IA que critica el Instagram de alguien

Lo mejor que tiene la función Maestro del Roast de Monica AI es que es gratis, fácil de usar y no requiere registro. Ahora bien, antes de comenzar, te recomendamos usarla solo para hacer bromas con tus amigos y personas de confianza, no la uses para atacar. Una vez aclarado esto, a continuación te dejamos los pasos a seguir de este tutorial:

Primero, entra en la web Maestro del Roast de Monica AI.

Ahora, asegúrate de que esté marcada la opción Instagram .

. En el cuadro de texto que está debajo de «Trolleo y análisis de personalidad» escribe el nombre de usuario de Instagram (ejemplo, @leomessi) o pega el enlace del perfil.

(ejemplo, @leomessi) o pega el enlace del perfil. Finalmente, pulsa el botón Trolleo, espera unos segundos y listo, ya te aparecerá la crítica del usuario de Instagram para que puedas compartirla con tus amigos.

¿No te gustaría que una IA pueda hacer una crítica de tu perfil de Instagram? Pues lo poco que puedes hacer para evitarlo es poner privada tu cuenta de Instagram. Sin embargo, la función Maestro del Roast de Monica AI también funciona con cuentas privadas, dado que tiene la capacidad de inventarse una crítica genérica si no puede acceder al perfil.

Y tú… ¿Le jugarás una broma a tus amigos con esta IA que critica perfiles de Instagram?