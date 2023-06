Dicen que una guerra avisada no mata al soldado y en esta oportunidad ese refrán se aplica muy bien, puesto que Xiaomi planea discontinuar sus servicios Xiaomi Cloud para los elementos de tu galería y no es la primera vez que hablamos de esto. Ya el año pasado publicábamos un artículo con la impactante noticia y ahora venimos a recordarte del cierre de Xiaomi Cloud porque ya hay una fecha clara y establecida.

Así que lo mejor será prepararse y transferir todos los elementos de galería de la nube de Xiaomi a Google Fotos o a tu dispositivo. Te mostraremos dos formas de salvaguardar tus archivos de la galería, eso sí, es importante mencionar desde ahora, que solo puedes escoger un método, ya que si decides moverlo a Google Fotos, ya no podrás hacer la descarga y viceversa. De igual manera, con cualquiera de estos métodos puedes asegurarte no perder nada cuando llegue el cierre de este servicio.

Si te interesa saber más sobre Google Fotos y sus diferentes funciones, te invitamos a que les eches una mirada a artículos como los 10 trucos y consejos de Google Fotos que debes conocer, el secreto para poner fecha y ubicación a tus fotos en Google Fotos o un truco muy útil que es el de encontrar y borrar las fotos duplicadas para ahorrar espacio en Google Fotos.

Cómo transferir los elementos almacenados en la nube de Xiaomi a Google Fotos

Debido al cierre del servicio de sincronización de imágenes y vídeos con la nube de Xiaomi, la misma compañía ha lanzado la opción para que puedas fácilmente mover tus archivos de la nube a Google Fotos. Lo único que tienes que hacer será seguir estos pasos a continuación:

Ingresa en la sección de Xiaomi Cloud en tu móvil a través del buscador de la app de Ajustes.

en tu móvil a través del buscador de la app de Ajustes. Despliega el menú de los tres puntos que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla principal de Xiaomi Cloud.

que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla principal de Xiaomi Cloud. Selecciona la opción de Transferir datos a Google Fotos .

. Eso abrirá otra pantalla, lo único que debes hacer allí es presionar la opción de Mover a Google Fotos .

. Esto te llevará a un espacio donde deberás ingresar tu usuario y contraseña de tu cuenta Mi .

. Y posteriormente, se te pedirá que selecciones cuál cuenta de Google quieres usar para que reciba tus fotos y vídeos.

para que reciba tus fotos y vídeos. Por último, solo debes marcar todas las casillas en el menú de transferencia a Google Fotos y presionar Continuar.

Y así de simple ya empezará la transferencia de un lado a otro, esto tardará un poco dependiendo de la cantidad de archivos con los que cuentes. Además de eso, es importante que recuerdes que estarás limitado al principio por los 15 GB que te ofrece el plan gratuito de Google Fotos, por supuesto si ese es el plan que usas, si posees algún otro se ajustará a sus capacidades.

Cómo descargar los elementos almacenados en la nube a tu dispositivo Xiaomi

En el caso de que aún no quieras hacer la mudanza a Google Fotos, puedes simplemente descargar todo el material de la galería de Xiaomi Cloud a tu dispositivo y ya en ese punto decidir que harás con tus preciadas fotos y vídeos. Para hacer este proceso sigue los pasos a continuación:

Ingresa en el siguiente enlace y coloca los datos de tu cuenta Mi .

. En el menú principal busca el icono de Galería y haz clic en este.

y haz clic en este. Allí podrás ver el aviso de que los servicios de Xiaomi Cloud para los archivos de tu galería serán discontinuados, presiona en el botón que está al fondo que dice Comenzar .

. Ahora podrás ver una pantalla con el aviso que dice Descargar elementos de la galería , presiona en la opción que dice comenzar.

, presiona en la opción que dice comenzar. Esto generará un enlace de descarga con todas las cosas de tu galería , dependiendo de todo el contenido que tengas, dependerá el tiempo que se tarde en generar este enlace.

, dependiendo de todo el contenido que tengas, dependerá el tiempo que se tarde en generar este enlace. Visita esta sección constantemente hasta que tu enlace de descarga aparezca visible, presiona en él y tu descarga comenzara en forma de un archivo comprimido.

Ahora, te recordamos que una vez que descargues todo este contenido no podrás hacer el proceso anterior para transferir las fotos de la nube a Google Fotos directamente. Así que dependiendo de lo que quieras hacer con tus vídeos y fotos, decide, cuál opción se adapta mejor a ti.

Xiaomi Cloud finalizará su servicio para fotos y vídeos de la galería para finales de julio

Si eres usuario de algún dispositivo Xiaomi con acceso a Xiaomi Cloud, es muy probable que recibieras recientemente un correo electrónico advirtiéndote que la sincronización de elementos de tu galería con la nube será descontinuada pronto. La compañía pekinesa indica que estos servicios específicos de Xiaomi Cloud serán cancelados a partir del 31 de julio.

Es decir, no solo no podrás subir, almacenar y descargar imágenes y vídeos a la nube de Xiaomi, sino que también perderás todos los elementos de la galería que estén guardados en Xiaomi Cloud. Esto no afectará a los otros tipos de archivos que se pueden almacenar en la nube de Xiaomi, solo a los archivos de la galería, es decir que aún podrás hacer uso de funciones como la de encontrar tu Xiaomi.

La razón tras esta acción de la empresa china es supuestamente por una colaboración que tienen los mismos con Google. No es una nueva noticia, ya que Xiaomi ya ha incluido varios servicios de Google como predeterminados en sus dispositivos y parece que esto es solo parte de un proceso natural para que Google empiece a tener un poco más de control con una Xiaomi que ya es hoy en día considerada como una de las mejores empresas productoras de dispositivos móviles y accesorios.

En fin, sea cual sea la razón tras estos eventos, el resultado es el mismo, la sincronización de los archivos de tu galería con la nube de Xiaomi, ya no estará disponible. Así que lo mejor que puedes hacer es transferir tus archivos como ya te hemos enseñado para no perder ninguno de estos. Esperamos que te haya parecido interesante el artículo y si algo no te ha quedado claro, compártelo con nosotros en la sección de comentarios.