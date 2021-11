Si vas a viajar fuera de la Unión Europea, ya sea por negocios o vacaciones, necesitas un visado. Cuando escuchas esa palabra de seguro piensas en papeleos y molestas visitas a la embajada, pero eso es cosa del pasado. Ahora existen las e-Visa para solicitar visados por internet, que son exactamente iguales y tienen la misma validez que la visa de toda la vida.

De hecho, puedes pedir tu e-Visa para viajar a cualquier país extranjero desde tu propio móvil de forma rápida y sencilla. ¿No nos crees? Pues a continuación te explicaremos cómo realizar este trámite en línea usando tu smartphone o PC, no sin antes enseñarte algunos conceptos básicos que debes conocer para no tener problemas al solicitar tu visado.

¿Qué es un visado electrónico o e-Visa?

Un visado electrónico es un permiso digital que te otorga un país extranjero para que entres y permanezcas en su territorio durante cierto tiempo. Aunque la solicitud de esta autorización se hace completamente online, cumple la misma función que el visado tradicional: controlar la entrada y estancia de personas en un país del que no se es residente.

Por ello, al momento de pedir una e-Visa tendrás que rellenar la misma información que te solicitarían en una embajada para una visa normal. Si no cumples con ciertos requisitos o si no realizas bien la solicitud, te pueden negar el visado electrónico y, por lo tanto, la visita al país. Así que hay que tomarse muy en serio este trámite.

Si haces la solicitud de forma correcta y todo va bien, te enviarán tu visado por correo electrónico en formato PDF. Este documento sí conviene imprimirlo para presentarlo en los servicios de inmigración, aunque también puedes mostrarlo desde tu tablet o móvil.

¿Qué es ESTA o eTA y por qué no es lo mismo que un visado?

Si has estado investigando por tu cuenta sobre los visados, seguramente te encontraste con los permisos «ESTA», «eTA» y otros similares. ¿Qué son cada uno de ellos? Pues básicamente son una autorización de viaje que otorgan algunos países extranjeros. ¿Entonces son otra forma de llamar a los visados electrónicos? No. A diferencia de las e-Visa, las autorizaciones ESTA o eTA no son documentos per se.

Estos permisos de viaje son comprobados por las aerolíneas o los servicios de inmigración a través de los datos de tu pasaporte, pues están conectados con la base de datos de los puestos fronterizos. Es decir, no debes llevar un documento impreso para que validen tu autorización de viaje. Sin embargo, siempre es bueno llevar impresa la confirmación de tu permiso ESTA o eTA para agilizar el proceso de verificación en los controles.

Por cierto, cada país llama a su permiso de viaje de forma diferente. Tenemos el ESTA para EE. UU., la eTA para Canadá o la ETA para Sri Lanka, solo por nombrar algunos.

¿Cómo solicitar un visado electrónico, e-Visa, ESTA o eTA desde el móvil?

Como mencionamos antes, te pueden rechazar la entrada a un país si haces mal la solicitud de tu e-Visa o permiso de viaje. Por ello, es importantísimo que te informes bien al respecto. Si no quieres complicarte y obtener tu visado rápidamente, entonces sigue estos pasos:

Entra en e-visado.es, una web fiable para obtenerlos.

Elige el país al que deseas viajar.

al que deseas viajar. Abre el formulario de solicitud y rellénalo con tus datos y documentos correspondientes. En este mismo paso puedes rellenar la solicitud para otros viajeros que también necesiten la e-Visa.

y rellénalo con tus datos y documentos correspondientes. Tras completar el registro, la agencia tramitará tu solicitud de inmediato . Si detectan un error, lo corregirán o te contactarán para arreglarlo.

. Si detectan un error, lo corregirán o te contactarán para arreglarlo. Gracias a ello, tu visado, ESTA o eTA será aprobado rápidamente y recibirás la confirmación por correo electrónico o mensaje de texto.

¡Listo! Después de realizar todos estos pasos, ya podrás viajar a tu país de destino con el visado electrónico, tranquilamente y sin preocupaciones.