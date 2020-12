WhatsApp es la app de mensajería preferida por millones de personas en el mundo, principalmente por su sencillez. Sin embargo, incluso esto tiene sus problemas y el mejor ejemplo de ello son las llamadas. WhatsApp permite que absolutamente cualquier persona pueda llamarte por voz o vídeo con tan solo tener tu número, y tú no puedes negarte a ello. Esto hace que tengas que tomar la incómoda decisión de rechazar las llamadas o incluso de bloquear a alguien en WhatsApp.

Por suerte, en Android existe la opción de silenciar las llamadas para que no te molesten y no tengas que rechazarlas. Esto no afectará a las llamadas normales que reciba tu móvil, así que no te preocupes. A continuación, te explicaremos cómo silenciar las llamadas de un contacto en WhatsApp o todas las llamadas que recibas de esta app de mensajería.

Cómo silenciar todas las llamadas de WhatsApp

Si no quieres que tu móvil suene o vibre al recibir una llamada de WhatsApp, puedes silenciarlas todas de esta forma:

Abre WhatsApp en tu teléfono.

en tu teléfono. Toca los tres puntos de la esquina superior derecha.

de la esquina superior derecha. Selecciona Ajustes .

. Ingresa en Notificaciones .

. Ve hacia abajo hasta la sección Llamadas, donde debes presionar en Tono y luego en Ninguno .

y luego en . Por último, pulsa en Vibración y después elige Desactivada.

Ahora, cuando recibas una llamada o videollamada de WhatsApp, tu teléfono no vibrará ni emitirá ningún sonido. Sin embargo, ten en cuenta que la notificación de llamada de WhatsApp seguirá apareciendo en tu móvil y, a diferencia de los mensajes de texto, no existe la opción de silenciarla por completo.

Cómo silenciar las llamadas de un contacto específico en WhatsApp

Ahora bien, si no quieres silenciar todas las llamadas de WhatsApp, sino solamente las de un contacto en específico al que no quieres atender, entonces realiza lo siguiente para silenciar sus llamadas:

Abre WhatsApp .

. Ve a la pestaña de Chats y abre una conversación que tengas con la persona que quieres silenciar. Si no la encuentras, búscala por su nombre de contacto o su número pulsando la lupa que está arriba.

y abre una conversación que tengas con la persona que quieres silenciar. Una vez en el chat, pulsa el nombre o número del contacto que aparece en la parte superior (al lado de su foto de perfil).

que aparece en la parte superior (al lado de su foto de perfil). Selecciona Personalizar notificaciones .

. Activa la opción Notif. Personalizadas .

. En la sección Notificaciones de llamadas, pulsa en Tono y luego elige Ninguno .

y luego elige . Seguidamente, presiona en Vibración y después selecciona Desactivada.

¡Listo! Así, solamente las llamadas de ese contacto en particular quedarán silenciadas. El resto de llamadas de WhatsApp seguirán haciendo sonar y vibrar tu móvil normalmente. Y recuerda que, si no quieres saber absolutamente nada de un contacto de WhatsApp, puedes bloquearlo para no recibir mensajes, llamadas ni estados de él.

Si eres usuario de iPhone, lastimosamente en los móviles de Apple no es posible silenciar las llamadas de WhatsApp de esta forma. Solamente puedes desactivar todas las notificaciones o bloquear el contacto cuyas llamadas no quieres contestar. En fin, si te quedó alguna duda con respecto a este tutorial, coméntanosla para ayudarte.